Frostgrader i hele Nordjylland: Derfor skal du passe på i trafikken

Der bliver ingen hvid jul i Nordjylland. Det er helt sikkert, men derfor er der stadig grund til at være opmærksom, når man skal til og fra julefesten senere i dag.

- Nordjyderne får frostvejr, og hvor vinden lægger sig lokalt på villaveje, sideveje og gangstier, så kan der dannes rim, der gør vejene glatte, siger Bolette Brødsgaard fra DMI.

Beredskabet har dog haft god tid til at få saltet langt de fleste veje, så generelt skal man ikke være bekymret.

Til gengæld kan man opleve en rigtig smuk 24. december med masser af sol og stjerneklar nattehimmel i aften og i nat.

- Det kommer til at føles rigtig koldt med temperaturer ned til minus syv graders frost, for vinden kommer fra nord og kommer til at føles meget kold. Så man skal klæde sig godt på, hvis man skal ud og så på stjerner, siger Bolette Brødsgaard.

Og man skal også tage sig i agt, hvis man skal syd for Hobro til julefest. I resten af Danmark er der masser af sne, og temperaturerne længere sydpå kan snige sig op omkring frysepunktet, og så kan man blive overrasket, når man senere skal hjem igen.

- Hvis sneen når at tø og så fryse igen, så kan man opleve sort is, som ikke kan ses. Det er igen på sidevejene, private veje, villaveje og gangstier, det kan forekomme, siger Bolette Brødsgaard.

I de kommende dage lægger vinden sig, men det bliver klart, solrigt og stjerneklart alle juledagene.

I næste uge kommer varmegraderne tilbage, og så er vi tilbage til et vintervejr, som vi kender det.