Forår i billeder: Fryd og fornyelse

Næste emne er "Hjemligt"

16





























Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sit sølvblå flor - et stænk af himlens tone? Det gjorde den lille anemone og andre af dagens smukke forårsblomster. Særlig yndefuldt er dagens vinderbillede med kirsebærblomster på en gren.

Har du behov for en blødere fornemmelse i en hamstringstid ”Sig mæh” eller nøjes med at kigge på de små Lambier på en mark i Aabybro, der er kommet tidligt til verden.

5







Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lige nu er en temmelig hjemlig tid, hvor hjemmefronten for mange er udvidet til et syge- eller arbejdssted. Måske er der gode motiver at hente inden for hjemmets fire vægge? Det satser vi på, når næste emne er ”Hjemligt”.

Reglerne fremgår af faktaboksen

Ugens vinder af to biografbilletter er:

Torben Hess, Aalborg Ø.