Fuld fart på folkefesten - men lidt for lidt Bundesen

Shu-bi-dua 50

Hvordan hylder og hædrer man noget nær indbegrebet af et dansk familiepop-orkester med en helt usædvanlig bred, folkelig appel - vel at mærke et orkester, der kom frem for 50 år siden, men som reelt ikke har eksisteret siden 2011?

Man vælger "Toppen af poppen"-modellen - altså lader andre fortolke de kendte ord og toner.

Det fungerer langt det meste af vejen i hyldest-showet "Shu-bi-dua 50" (til senere brug i TV 2), først og fremmest fordi solister og grupper tydeligvis ikke er valgt helt tilfældigt, men ud fra hvad der klæder de enkelte numre bedst.

I spidsen for sit eget Hardinger Band var den nu 74-årige Michael Hardinger med til at sætte værdigt punktum for et par timers hyldestshow. Foto: Henrik Bo

For eksempel ligger en serie hurtige og heftige rock'n roll-numre fra den tidligste og vildeste ende af repertoiret helt naturligt for en udpræget, dreven show-crooner som Anders Blichfeldt med fortid i Big Fat Snake. Og Birthe Kjær får det absolut bedste ud af en kækt fejende "Vuffeli-vov".

Men aftenens mest begavede og gennemtænkte indslag stod den nærmest gennemført krøllede kabaret-trio Platt-Form (med Mille Lehfeldt, Laus Høybye og Jakob Fauerby) for med et herligt indviklet og dybt charmerende rodsammen af en halv snes numre, der med den største selvfølgelighed greb ind i hinanden.

Den tjeppe gennemgang lagde ud og sluttede samme sted - med de mest overrumplende smutveje og svinkeærinder undervejs.

Som altid blev der kastet med kiks til "Hvalborg" - og ikke uden grund, for TV 2 sørgede for at dele så rigeligt ud af kasteskyts. Foto: Henrik Bo

Langt de fleste kunstnere gik ret loyalt til opgaven ved at lægge sig forholdsvis tæt op ad forlægget - med et par ret markante undtagelser, især Paulines stærkt neddroslede fortolkning af "Nappa og Nylon", der ganske vist havde mistet ethvert oprindeligt præg af Beatles, men bevaret sin smukke kerne.

Endnu smukkere på kanten til det gåsehudsfremkaldende (på den gode måde) var Ida Laurbergs virkeligt indfølte, næsten gennemsigtige tilgang til den sarte "Stjernefart".

Fuld tryk på charmen var der i kabaret-trioen Platt-Forms hurtige gennemgang af mindst en halv snes Shu-bi-dua-hits. Med den om sexchikanen både først og sidst. Foto: Henrik Bo

Og i den anden ende af repertoiret hamrede det så af sted med flere omgange hårdtpumpet rock - og aftenen igennem slår det én, at der da vist ikke var ret mange musikalske genrer, Shu-bi-dua ikke nåede forbi i løbet af deres cirka 340 sange: reggae, skotsk folkevise, blues og meget meget andet.

Noget i løbet af aftenen faldt lidt igennem. Der var et eller andet galt med lyden i "Askepot", så solisterne foran det mindst 300 mand store Shub Shub Choir ikke trængte ordentligt igennem.

Dansktoppens grand old lady, Birthe Kjær, brændte klart igennem i gruppens måske største hit (som de oprindeligt slet ikke ville udgive), "Vuffeli-vov". Foto: Henrik Bo

Sangpræstationen hos Danser Med Piger var heller ikke den mest imponerende - til gengæld var der noget kækt over at forvandle "Krig og fred" til et stykke lidt tørt 80'er-electropop.

Med til at trække ned på helheden var aftenens konferencier, Jacob Riising.

Først og fremmest forekommer han ikke oplagt til at synge "Hvalborg" - at holde tonerne er ikke hans spidskompetence, og som tovholder veksler han hele tiden mellem småkæk standup-komiker og lige rigeligt kælen børne-tv-vært. Noget er sjovt - men man man også godt køre træt i at blive talt til som et barn.

Forsanger Jørgen Thorup - der i sin tid nåede at være medlem af Shu-bi-dua i 15 år - satte om nogen sit kække præg på de tre sidste numre med Hardinger Band. Foto: Henrik Bo

Men om ikke andet sørgede en af Shu-bi-dua-bagmændene, nu 74-årige Michael Hardinger, og de andre i Hardinger Band for at sætte et både stærkt og værdigt punktum for et par timers hyldest med tre af de største hits fra øverste hylde, leveret så de sad lige i skabet. Med en af dansk popmusiks største springfjedre, Jørgen Thorup, som virkelig tændt forsanger.

Der var bare dømt fællessang fra først til sidst. Både under opvarmningsbandet Den Røde Tråd, der har spillet Shu-bi-dua-hits gennem 20 år, og i selve hyldestshowet, Foto: Henrik Bo

Hardinger Band måtte gerne have spillet mere.

Savnede man for alvor noget, var det noget, showet alligevel ikke kunne levere, nemlig den helt særegne lyd af Michael Bundesens mørke, flotte og yderst udtryksfulde stemme.

Men måske skulle selve mindet om ham - der trods alt har tegnet den skarpest profil for orkesteret - havde fyldt bare en anelse mere.