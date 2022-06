Overvågning fangede 40-årig mand begå umotiveret vold - det fik konsekvenser

AALBORG:En 40-årig mand blev torsdag eftermiddag varetægtsfængslet ved Retten i Aalborg for et umotiveret overfald på en 43-årig mand i Jomfru Ane Gade ved 23-tiden onsdag aften.

Det oplyser vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.

Overvågningskameraer i Jomfru Ane Gade gjorde det forholdsvis let for ordensmagten at få fingre i fulderikken, der begik grov vold helt åbenlyst i gaden.

- Vi kunne via et overvågningskamera se, at ved godt 23-tiden lå en mand helt stille ude midt i Jomfru Ane Gade, forklarede vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi, torsdag morgen.

Ved derefter at spole filmen fra overvågningskameraet tilbage kunne betjentene på vagtcentralen se, hvad der var sket.

- En mand sad lige så stille på gaden, da en anden mand kommer op bagfra ham og pludselig uden forudgående provokation i situationen sparker den siddende mand direkte ind i ansigtet. Den siddende mand fald derfor bagover og slog hovedet mod brostenene, lyder det fra vagtchefen.

Derefter gik voldsmanden fra stedet. Men igen kom overvågningskameraerne politiet til hjælp.

- Vi sendte et par patruljer derned og en ambulance. Ambulancefolkene behandlede den overfaldne - en 43-årig mand - på stedet. Han blødte ud af munden og havde fået en stor bule i nakken. Men han ville ikke med på skadestuen til tjek, fortæller Mads Hessellund.

Via overvågningen kunne vagtchefen følge overfaldsmanden, og derfor havde patruljerne let ved at finde den 40-årige voldsmand, som derefter blev anholdt og sigtet efter den grove voldsparagraf.

Han er kendt af politiet og tidligere sigtet i tre sager. Men ikke tidligere for noget lignende det, han udsatte den 43-årige mand for, oplyser Mads Hessellund.

Den 40-årige kærede ikke varetægtsfængslingen.