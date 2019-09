Fyrede nytårskrudt af det helt forkerte sted - nu er de dømt for brandstiftelse

HADSUND:To mænd tog helt fejl af, hvor fyrværkeri skal affyres. I stedet for at gå ud på gaden, tændte de 29. december 2017 op for nytårskrudtet i et vindfang til en lejlighed, så der gik ild i en skraldespand. Herefter spredte ilden sig til bygningen.

Nu er de begge kendt skyldige i brandstiftelse.

Den ene, en mand på 25 år, har fået seks måneders betinget fængsel med krav om samfundstjeneste. Han nægter at have noget med antændingen af fyrværkeriet at gøre, men fortalte, at han var i området.

Den anden mand har fået en behandlingsdom, da han ifølge retten ikke er egnet til at afsone en normal straf. Det kan betyde, at han skal anbringes på et hjem for mennesker med omfattende psykiske handicaps. Manden har nægtet at forklare sig til Retten i Aalborg.

Ingen kom noget til ved branden, men den medførte skader for knap 18.000 kr.

Det er uvist, om de to mænd skal betale for skaderne.