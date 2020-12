Går naboen amok med julebelysning? Sådan er reglerne

NORDJYLLAND:Vi kender det alle sammen. Der er som regel et hus i nabolaget, hvor beboerne er gået lige et skridt videre med julebelysningen, end man selv gør - eller måske endda har lyst til.

Nogle steder sprænger det måske endda skalaen, og man forestiller sig en elmåler, der drejer rundt som klingen på en vinkelsliber.

Men hvornår bliver det for meget?

– Det svarer lidt til, at én romkugle smager godt, to gør måske også. Og tre. Men på et tidspunkt smager de ikke ret godt længere, siger Thomas Jacobsen, markedsdirektør i RealMæglerne i en pressemeddelelse.

Her er loven

Og på området med lyssætning - som jo specielt kan tage ustyrlige former i juletiden - er der faktisk tale om lidt af en gråzone for grænserne med lyset.

Der findes dog bestemmelser i lovgivningen, som i grelle tilfælde kan tages i brug. Det drejer sig om paragraf 6 D i Byggeloven, der siger:

"Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer o.lign. må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen af 1. pkt."

Med gråzonen in mente giver Thomas Jakobsen derfor ét grundlæggende råd til boligejerne, inden julens lysshows for alvor folder sig ud:

– Et godt råd, som altid har virket, er: ”Sørg for at opbygge et godt naboskab”. På den måde undgår man at havne i situationer, hvor man er til gene for hinanden. Ganske enkelt, fordi man kender hinanden godt, understreger han.

Men selv med et godt naboskab kan det være lidt uklart ud fra reglerne at vurdere lyssætningen, for hvornår virker en belysning skæmmende?

Ejendomsmægleren har ikke selv kendskab til sager, hvor julebelysning er endt i nabostridigheder.

– Men der findes da nok et par eksempler eller flere, tilføjer han.

Vis hensyn

For at undgå nabokonflikter foreslår han, at man – uanset hvad – taler med naboen, inden man kaster sig ud i større julebelysninger ved boligen.

– Det kan virke provokerende, hvis man bare gør det. Og her taler vi selvfølgelig ikke om en enkelt lyskæde, men hvis det er mere end det, siger Thomas Jacobsen.

De gode råd er, at man skal vise hensyn, tænke over, hvordan naboens vinduer er placeret i forhold til lyset og vurdere, om det er nødvendigt at lade lysene være tændt hele natten.

Heller ikke i Almenboligloven er der bestemmelser om julebelysning. Man må fx gerne pynte sin altan, så længe det er midlertidigt.

Derimod må man ikke opsætte blinkende belysning, der er til gene for naboerne. Det kan medføre henstillinger og i værste fald opsigelse af lejemålet.

Der kan dog være begrænsninger i en husorden, som du skal være opmærksom på. Det samme gælder i øvrigt for retningslinjer i grundejerforeninger, siger Thomas Jacobsen.