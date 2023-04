Gækkebrevssagen: Efterforskning intensiveret

HOBRO:Efterforskningen i den meget omtalte "gækkebrevssag" fra Hobro er de seneste dage blevet intensiveret. Og nu tror politiinspektør Lasse Krag, der er chef for politistationen i Hobro, at der snart kan ventes et gennembrud.

Sagen startede, da Nordjyllands Politi i Hobro fik et gækkebrev, hvori en elev fra Vindblæs Friskole Norup skrev:

"Gæk gæk gæk mit navn det står med æg - pas på det ikke laver skæg. 0000 000000.Jeg kommer fra Vindblæs Friskole Norup i 3. kl.. Hvis I ikke kan gætte, hvem jeg er, skylder I mig et besøg med et påskeæg.

- Vi har forsket intensivt og med stor styrke. Nu skal vi have talt med skolen, så vi forhåbentlig kan få identificeret skribenten. Det betyder, at vi nok aflægger skolen et besøg i nærmeste fremtid, lyder det fra Lasse Kragh.

Han regner med, at der skal rekvireres både flere betjente og sågar en hundepatrulje i sving for at få løst opgaven.

Et endeligt resultat ventes dog først i dagene efter påske, lyder det fra politiinspektøren.

Ved en briefing hos lokalpolitiet i Hobro blev strategien for den videre efterforskning fastlagt. Foto: Henrik Bo