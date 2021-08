Gang i flyttekasserne: Vi rykker ind i hjertet af de nordjyske byer

I dag, på kalenderårets sidste sommersøndag, flytter Det Nordjyske Mediehus helt ind i centrum af Hobro. Himmerlands-redaktionen har i mange år haft kontor i den mere rolige ende af gågaden, men frem over holder vi til, hvor der er allermest liv.

Inden længe gør vi det samme i Thisted. Thy-Mors-redaktionen flytter nogle hundrede meter tættere på bymidten og bliver dermed endnu mere synlig for de lokale borgere.

Den største flytning af alle – både fysisk og mentalt – sker i 2023, når vi flytter hovedkvarteret fra Aalborg Øst til havnefronten i det centrale Aalborg. Det nye mediehus står der ikke endnu. Det skal først bygges. Men i fredags lagde vi grundstenen, og dermed er rejsen mod metropolens kommende mediekvarter for alvor begyndt.

Jeg tillader mig undtagelsesvist at skrive om os selv i denne leder, som vi ellers forbeholder til ris og ros af beslutningstagere og aktuelle tendenser. Men når vi nu pakker flyttekasser og skifter adresser, skylder vi en forklaring.

Det Nordjyske Mediehus har som mål at være nordjyske fællesskabere. Det er selve kernen i vores virke. Og et løfte. Med ’fællesskabere’ mener vi, at vores medier og medarbejdere hver eneste dag skal fremme initiativer og styrke de mekanismer, der binder os sammen som beboere, virksomheder og institutioner i Nordjylland.

Det gør vi først og fremmest igennem journalistik, som udkommer i mange forskellige former: På papir i Nordjyske Stiftstidende og 21 lokalaviser. Som lyd på Radio ANR, Radio Nordjyske og i podcasts. Og selvfølgelig online. I stigende grad bruger nordjyderne vores digitale medier ligeher.nu, aalborg.nu og ikke mindst nordjyske.dk, som i dag er vokset til at være det største nyhedssite i Nordjylland målt på brugertal, også større end de nationale medier.

I denne uge har vi tillige præsenteret det digitale erhvervsmedie Vigeur – udtales som ’vi gør’. Det er et medie til alle, der går på arbejde i Nordjylland, enten i det private eller det offentlige. Vigeur indeholder journalistik om karriere og arbejdsliv og giver dig viden om alle de muligheder, man kan finde i Nordjylland, når man helst vil blive ved med at udleve sine ambitioner i den egn, man bor i og holder af. Tjek det ud på vigeur.dk.

Formidling af nyttige, underholdende og kritiske nyheder er afgørende for sammenhængskraften i et samfund. Det er for os en forpligtelse. Det samme gælder debat. Når vi dagligt her på lederplads skriver vores mening, er det for at styrke Nordjylland. Derigennem kan folk forholde sig til os og gøre op med sig selv, om de er enige eller ej. Sådan er det jo i de bedste fællesskaber. De finder styrke i konstruktiv uenighed og diskussion. Derfor giver vi også plads til modargumenter, kritik og en verbal øretæve i ny og næ. Hvilket enhver kan forvisse sig om ved at læse vores debatsider og kommentarsporene på Facebook.

Det Nordjyske Mediehus skal via medier og tilstedeværelse være relevante for et bredt flertal af nordjyder. Ellers får både vi og Nordjylland et problem. Vi kan derfor ikke blot observere fra afstand og referere, hvad der sker. Vi må selv tage del i udviklingen af fællesskabet. Det kræver, at vi er til stede og synlige. At vi i højere grad gør os tilgængelige og færdes blandt vores læsere og kunder, lytter og blander os, så vi får kendskab til spændende initiativer og udfordringer i hverdagen.

Det er derfor, at vi vil bo helt inde i hjertet af de større, nordjyske byer. Der er vi allerede i Hjørring og Frederikshavn, snart også i Hobro og Thisted og om mindre end to år i Aalborg. Vi fortsætter selvfølgelig med at have reportere og fotografer på vejene i alle hjørner af Nordjylland. Men nu bliver det lettere for jer at få øje på os. Vores døre er åbne.