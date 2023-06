Garage brændt ned til grunden

NYKØBING:Mandag eftermiddag er en garage brændt ned på Fruevej i Nykøbing.

Det oplyser indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Jesper Madsen.

- Det er en mindre garage op ad en stuehus, der er brændt ned til grunden. Vi er i gang med efterslukningen, siger han.

Indsatslederen fortæller, at branden ikke har spredt sig videre til huset.

- Vi er så heldige, at der ikke er et udhæng på huset, så det er mursten hele vejen op. Det har gjort, at den ikke er gået i huset, siger han.

Jesper Madsen fortæller, at beredskabet bliver på stedet for at sikre, at branden ikke spreder sig.