Gaslugt fra kloakker: Her er en mulig årsag

SKAGEN:Politiet advarer borgerne i Skagen mod at bruge åben ild i al almindelighed - og i særdeleshed i nærheden af kloaksystemet, hvis man oplever benzinlugt. Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter efter man natten igennem har forsøgt at finde kilden til den lugt af gas/benzin, som flere borgere rundt omkring i byen har meldt om.

Politiet formoder nu, at årsagen til lugten af benzin er, at der er sket et udslip fra et rensningsanlæg på Drogden 3, hvor en virksomhed har arbejdet med at rense olierester ud af spildevand. I forbindelse med dette arbejde er der tilsyneladende sluppet benzin ud i det offentlige kloaksystem.

Hvis man oplever benzinlugt fra kloakken i sit hus, så skal man skylle grundigt ud, også toiletterne, og så skal man altså lade være med at bruge åben ild. Så det er slet ikke i dag, at man lige skal knipse et cigaretskod ned i et kloakdæksel.

- Hvis man som borger i området føler symptomer i form af vejrtrækningsproblemer, hudirritation ved direkte kontakt, hovedpine, kvalme eller opkast, skal man kontakte lægevagten eller 112.

- Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne skrivelse/information til ældre personer i området, skriver politiet.

Samtidig opfordres borgere til kun at kontakte politiet og alarmcentralen i akutte tilfælde.

Vagtchef fra Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen, fortæller, at politiet allerede modtog den første melding om en lugt af gas eller benzin torsdag klokken 20.08.

Senere på aftenen måtte 20-25 patienter på en lægeklinik i Skagen midlertidigt flyttes til en anden afdeling som følge af lugtgener.

- De blev flyttet tilbage, da der var blevet luftet ud, siger vagtchefen.

Den pågældende klinik ligger på Hans Baghs Vej nogle få hundrede meter fra Vestre Strandvej.

Foruden politiet, brandvæsenet og HazMat-beredskabet deltager Beredskabsstyrelsen fra både Thisted og Herning i indsatsen.