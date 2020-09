Gavner klima og sikrer nordjyske job: Ros til aftale mellem regering og Aalborg Portland

Når der bliver talt dansk erhvervsliv og CO2-udledning, er det umuligt at komme uden om Aalborg Portland.

Den nordjyske cementvirksomhed er med en årlig mængde på ca. 2,3 mio. ton CO2 landets største enkeltudleder af den klimabelastende luftart. Det faktum har gang på gang trukket overskrifter de seneste år, hvor fokus på at begrænse udledningen af CO2 for alvor er kommet på den klimapolitiske dagsorden.

Onsdag i denne uge skete det så igen. Denne gang var vinklen dog overvejende positiv: Regeringen og Aalborg Portland kunne nemlig offentliggøre en samarbejdsaftale, hvor virksomheden forpligter sig til at begrænse sin udledning af CO2 med 660.000 ton frem mod 2030. Det svarer i runde tal til at fjerne 250.000 biler fra de danske veje.

Aftalen indebærer blandt andet fokus på energieffektivisering, udfasning af fossile brændsler, udvikling af grønnere cementmaterialer og levering af CO2-neutral fjernvarme til mere end 75.000 husstande.

Mens klimaminister Dan Jørgensen, erhvervsminister Simon Kollerup og adm. direktør Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland, gav håndslag og smilede over aftalen, var der straks kritiske røster, der meldte sig: Hvorfor skal Aalborg Portland slippe billigere end resten af samfundet, spurgte Danmarks Naturfredningsforening. Hvorfor rose en aftale, der ikke rækker ud over det, Aalborg Portland allerede ville, lød det fra anden side.

Vi tillader os at dele smilene og uddele ros. Det er positivt, at stat og erhverv finder løsninger i samarbejde frem for at opnå mål via strid og restriktioner. Det er et stærkt signal til erhvervslivet generelt og udlandet i øvrigt, at klimaudfordringen også håndteres via aftaler og udvikling i stedet for ensidigt fokus på begrænsninger.

Nok indeholder aftalen på nuværende tidspunkt ikke yderligere tiltag end Aalborg Portlands planlagte indsatser. Men mon ikke et nært samarbejde mellem stat, myndigheder og virksomheder netop kan resultere i endnu ikke sete løsninger, som vil komme miljøet og klimaet til gode? Den optimisme tillader vi os.

Samtidig kan det også slås fast, at alternativet er værre: Fik Aalborg Portland blot sat klimatommelskruerne på med et krav om 70 procents CO2-reduktion i 2030, som er Danmarks samlede mål, ville virksomheden formentlig ikke kunne overleve i Danmark, og hundredvis af arbejdspladser ville forsvinde. Cementproduktionen, der er nødvendig, ville ske et andet sted i verden, hvor der i værste fald var mindre fokus på grøn produktion.

Så: For klimaet og for Aalborg Portland som virksomhed og bevarelsen af arbejdspladserne i Nordjylland er der grund til at kippe med flaget for den nye aftale.