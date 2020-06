Genåbning af svømmeland: Det bliver tidligst omkring weekenden

NØRRESUNDBY:Der var intet Lars Dam Møller og hans personale hellere ville end at åbne dørene med det samme og lade aktiviteterne i Nørresundby Idrætscenter gå i gang med fuld skrue allerede fra nu af.

Men det kan idrætscenteret bare ikke - selv om der fra i dag mandag er givet tilladelse til genåbning af både svømmehaller, motionscentre og indendørs aktiviteter i sportshallerne over hele landet.

- Vi glæder os helt vildt til at åbne igen for alle vores brugere. Men det har været sådan lidt baglæns. Lige nu har vi faktisk flere spørgsmål end svar. Hvor mange må der deltage i babysvømning, hvor mange må der være på vores vandaerobichold, hvor skal markeringerne på gulvene være og så videre? Tilladelsen til at åbne igen blev meldt ud lidt før, vi har fået retningslinjerne for, hvordan vi må åbne, forklarer centerdirektør Lars Dam Møller.

Han fik faktisk først mandag morgen i en mail klokken 7.52 besked fra Kulturministeriet om de nye retningslinjer.

- Nu skal vi lige have læst og tolket de nye retningslinjer. Og så bliver det lidt forskelligt, hvordan vi kan åbne for aktiviteterne, forklarer Lars Dam Møller.

Lars Dam Møller: Flere spørgsmål end svar lige nu. Arkivfoto

Når det gælder aktiviteter i det han kalder "tørhallerne" - altså sportshallerne og motionscenteret - så kan det gøres i løbet af en til to dage forventer Lars Dam Møller, mens der vil gå lidt mere tid før aktiviteterne i vådhallerne - det store og de mange mindre bassiner samt welnessområdet ved svømmehallen.

- Her forventer jeg først en åbning omkring weekenden - om det bliver lige før weekenden eller i hvert fald senest mandag, kan jeg ikke lige sige på stående fod. Men da udmeldingerne, om at vi måtte åbne, begyndte at komme fredag-lørdag, skruede vi allerede lidt op for opvarmningen af vandet, ligesom vi har igangsat kloringen af vandet med lidt mere klor end normalt, så alt skulle være sikkert til en genåbning af svømmehallerne, forklarer centerdirektøren.

Han oplyser, at alene analyser af vandprøver vil tage mindst et døgns tid at få foretaget. Og at der derfor vil gå tid, før de våde aktiviteter kan sættes i gang igen.

Svømmebassinerne har på det nærmeste lagt i dvale de seneste tre måneder.

Det gælder også aktiviteterne på land i hallerne, motionscentret og squashhallen.

Og selv om de aktiviteter altså gerne må gå i gang, så sker det nok ikke lige nu.

- Vi har kontaktet de foreninger, der bruger vore haller. Men det er lidt offseason, så jeg forventer faktisk ikke så meget aktivitet her. Men nu må vi se, siger Lars Dam Møller

- Foreløbig læser vi op på de nye retningslinjer, og så sørger vi for at sikre ordentlige vilkår for både vore brugere og vort personale. Og så åbner vi, når vi har alt det på plads, understreger centerdirektøren.