Genåbningen af Danmark: Det her kommer til at ske

DANMARK:Regeringen (Socialdemokratiet) samt folketinget øvrige parter er blevet enige om anden fase af genåbningen af Danmark efter udbruddet af coronavirus.

På baggrund af rådgivning fra ekspertgruppen under Statens Serum Institut (SSI) samt den økonomiske ekspertgruppe er partierne enige genåbningen. I uge 20 vil ekspertgruppen under SSI foretage opdaterede beregninger. Hvis forudsætningerne for genåbningens anden fase som følge heraf ændres, drøftes det mellem partierne.

Genåbningen omfatter:

- Fuld åbning af detailhandel (11. maj)

Detailhandlen – herunder storcentre – kan genåbne under de retningslinjer, som er aftalt i sektorpartnerskabet – ”Retningslinjer om ansvarlig indretning af udvalgsvarebutikker i detailhandlen mv. i lyset af udbruddet af COVID-19”.

- Restaurations- og caféliv og lign. påbegyndes (18. maj)

Restauranter, caféer og lign. kan servere under nærmere retningslinjer bl.a. vedrørende åbningstid, fysisk afstand mv.

- 6.-10. klasser i gang (18. maj)

De større børn kommer i skole igen. Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskab. Det gælder også klubtilbud.

- Undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde. Desuden åbning af STU, EUD og FGU (18. maj)

- Hjemmearbejde i private virksomheder

Det er lagt til grund, at væsentligt flere privatansatte møder fysisk ind på arbejde som normalt.

- Professionel idræt uden tilskuere

Åbningen omfatter hele den professionelle idræt, der kan åbne straks.

- Ind- og udlån på biblioteker (18. maj)

- Idræts- og foreningsliv - udendørs

Der kan, under de gældende regler, gennemføres sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter udendørs.

- Folkekirken og trossamfund i gang (18. maj)

Kirker og trossamfund aftaler i sektorpartnerskab, hvordan åbningen tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Afslutning af forløb på efterskoler (18. maj)

Der udarbejdes i samarbejde mellem efterskolerne og sundhedsmyndighederne nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt. Desuden skal der sikres en model for, at selvisolation af COVID-19 positive personer og eventuelt deres familier vil kunne opretholdes.

- Zoologiske anlæg, hvor gæsterne transporterer sig i bil, kan være åbne.

De nærmere retningslinjer aftales i sektorpartnerskab.

- Regeringen vil løbende foretage nødvendige tilpasninger i den offentlige sektor fx ift. forsvar, politi, socialområdet, tilsyn, certifikatkurser mv.

I takt med genåbningen er der behov for, at Arbejdstilsynet og andre offentlige tilsyn og kontrolmyndigheder følger med.

Det fremgår af aftale, at regeringen skal melde ud om grænsekontrol og indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger inden 1. juni.

Forsamlingsforbuddet på 10 personer vil som udgangspunkt gælde i den næste måneds tid, som udgør fase to.