Genåbningen af Danmark: Det kommer der til at ske i de næste faser

Torsdag præsenterede regeringen og folketingets partier planen for genåbningen af landet - fase 2. Det betyder, at blandt andet professionel idræt, caféer og efterskoler får lov til at åbne.

Fredag blev så genåbningens fase 3 og 4 præsenteret.

Aftalen indeholder følgende elementer for fase 3, som sættes i værk efter 8. juni:

Forsamlingsforbudet hæves fra de nuværende 10 til mellem 30 og 50. Det betyder, at man formentlig vil kunne holde for eksempel bryllup eller konfirmationsfest i en eller anden form.

Kulturtilbud åbner: Museer, biografer, udendørs forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende kan åbne for publikum.

Højskoler kan genåbne. Det samme gælder AMU- og sprogcentre.

Indendørs idræts- og foreningsliv kan åbne, hvis aktiviteterne kan foregå forsvarligt.

Offentlig sektor, der er særligt udsat for det, der betegnes som sagspukler.

Åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse.

Desuden kan det overvejes, at øge den fysiske tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser samt en genåbning af DR og TV2, hvis udviklingen af smitten er mere gunstig end ventet.

Fase 4 starter i begyndelsen af august, og her bliver følgende restriktioner ophævet, hvis ellers smittetrykket tillader det til den tid:

Diskoteker, spillesteder og natteliv kan genåbne

Fitnesscentre, badelade, legelande og svømmehaller

Forbuddet mod arrangementer med flere end 500 deltagere fastholdes til minimum 31. august.