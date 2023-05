Kun 12 dage sammen: Signe og Mads greb helt særlig mulighed

KUWAIT:Det siges, at kærligheden overvinder alle forhindringer.

Det var da heller ikke med hverken slør, kirkeklokker eller familien omkring sig, da Signe og Mads onsdag sagde ja til hinanden.

Brudekjolen var nemlig skiftet ud med uniform, kirkegulvet med ørkensand og kirkepræsten med en feltpræst, da de to danske soldater valgte hinanden og kærligheden til under en international mission i Kuwait. Og sådan var alt, præcist som det skulle være.

- Det var i vores ånd at gøre det sådan, forklarer Mads, da Nordjyske fanger ham over en telefonforbindelse til Kuwait.

- Det (Forsvaret, red.) er en stor del af vores liv, tilføjer han og fortæller, at han og Signe mødte hinanden og blev kærester, da de gik på Sergentskolen sammen for omkring fire år siden.

I dag arbejdet det unge par hos Forsvarets Trænregimentet, der har kaserner i både Aalborg og Vordingborg. Forud for brylluppet havde de dog været adskilt i månedsvis.

I Kuwait er de nemlig udsendt på samme mission og i samme funktion, men på forskellige tidspunkter. Efter Signe har været udsendt i tre måneder, er det nu derfor Mads' tur til at tage over i de næste tre måneder. Det betyder, at parret blot havde 12 dage sammen i Kuwait, inden Signe steg på flyet hjem til Danmark, og de igen må undvære hinanden. Forud for udsendelsen til Kuwait har de desuden været udsendt på hver deres mission i Baltikum.

Parret greb derfor også den unikke mulighed for at skabe et helt særligt minde og lod sig onsdag eftermiddag vie på en stor militærbase i Kuwait, hvor der i øjeblikket er en gruppe danskere udsendt.

- Det var det bryllup, vi drømte om og mere til, fortæller Mads, der sammen med Signe overraskede deres kollegaer, som intet kendte til planerne om et bryllup inden onsdag.

Signe og Mads fik kun ganske kort tid til at fejre deres nye titler som mand og kone, inden de igen var adskilt. Foto: Trænregimentet

En sjælden begivenhed

Men hvordan afholder man egentligt et bryllup midt i Kuwaits ørken?

Man flyver en feltpræst til Kuwait, beder militærbasens cafeteria kreere en bryllupskage og samler et hold af kollegaer som bryllupsgæster, forklarer Christian, der er chef for Signe og Mads.

Han fortæller, at der onsdag var almindelig arbejdsdag frem til middag. Om eftermiddagen foregik vielsen, og senere på aftenen blev der afholdt et grill-arrangement.

- Det var en enorm flot begivenhed. Det er ikke hver dag, man får en ellers rutinepræget hverdag afbrudt af et bryllup. Det er jo dejligt, siger Christian, der mere officielt bærer titlen som chef for det Danske Nationale Støtteelement i Kuwait, som støtter de danske soldater i NATO's Mission Iraq og Operation Inherent Resolve. Så vidt vides er parret da også de første soldater fra Trænregimentet, der er blevet viet i en international mission.

Der er på nuværende tidspunkt heller ikke flere bryllupper i militærchefens kalender.

- Men det kan man jo aldrig vide, om der kommer, siger han.

Signe, Mads og Christian er i denne artikel kun nævnt med fornavn af hensyn til sikkerheden i forbindelse med deres udsendelser

Kærlighed i Kuwait