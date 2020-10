Genoplev ikonisk flytning: Her bliver Rubjerg Knude Fyr flyttet

For et år siden - 22. oktober 2019 - blev Rubjerg Knude Fyr flyttet 70 meter fra sin tidligere placering. Det tog i alt 4,5 timer at flytte det 700 ton tunge fyr.

Fyret blev flyttet, da det ellers ville styrte i havet. Begivenheden tiltrak sig stor bevågenhed - og både presse og tilskuere var mødt talstærkt op for at se det ikoniske fyrs flytning.

Manden, der blev ansigtet på flytningen, er murermester Kjeld Pedersen - i offentligheden kendt som murer-Kjeld.

Herunder kan du se - eller gense - højdepunkterne fra den historiske begivenhed: