Genoplivning: Nordjyske paramedicinere blandt Europas bedste

NORDJYLLAND:At nordjyske paramedicinere hører til blandt de bedste blev bevist, da fem nordjyske paramedicinere sikrede Danmark en andenplads i finalen ved det europæiske mesterskab i avanceret hjertestopsbehandling.

Mesterskabet arrangeres årligt af European Resuscitation Council og blev i år afholdt på organisationens kongres i Ljubljana i Slovenien.

Efter de indledende runder var nordjydernes indsats så god, at den sikrede Danmark en af de tre pladser i finalen blandt alle de europæiske hold.

Alle hold fik det samme scenarie: genoplivning af en 38-årlige kvinde, som en pårørende havde oplyst var depressiv.

De to øvrige finalister blev Tjekkiet og Malta, og de tre hold skulle dyste mod hinanden i det samme scenarie:

Genoplivning af en femårig dreng, der blev dårlig efter at have spise slik.

Her leverede nordjyderne en fornem indsats, hvor det lykkedes at genoplive drengen.

- Scenariet her var sværere, fordi det var et barn. Her skal medicin m.v. udregnes meget nøje i forhold til alder og vægt. Normalt har vi en app, der udregner de ting, når vi behandler børn, men her var der tale om hovedregning, og derfor var det selvfølgelig vigtigt at dobbelttjekke, sagde holdleder Lars Borup i den efterfølgende debriefing på scenen.

Det klarede det danske hold helt perfekt, og også holdet fra Malta var skarp på opgaven. Til gengæld kneb det mere for det tjekkiske landshold.

Afgørelsen faldt på marginaler. Dommerne udpegede Malta som nummer et og Danmark som nummer to.

Hos Dansk Råd for Genoplivning er der stor tilfredshed med de fem nordjyders indsats:

-Tillykke med sølvet og den flotte 2. plads i ERC’s CPR Competition 2019. I var SÅ gode og vi er meget stolte af jer og den flotte placering til Danmark.

Det danske hold består af Thomas Sølvkær, Jesper Oien Ægidius, Bjørn Rasmussen, Bent Zilmer-Pedersen og holdleder Lars Borup.

De har med andenpladsen bevist, at den præhospitale indsats i Danmark er på et meget højt niveau.