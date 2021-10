Giften kan give kræft og gøre dig infertil: Men alle løber fra ansvaret!

PFAS. En kedelig kemisk betegnelse på fluorholdige stoffer har bidt sig fast i folkemunde i år.

For til de fire store bogstaver, der udtales med tryk på ”P”, knytter der sig en alvorlig historie, som handler om en miljøgift med stor skadelig på dyr og mennesker.

Historien eksploderede for alvor i det tidligere forår. Her kom det frem, at en gruppe borgere i Korsør havde alarmerende høje niveauer af det fluorholdige stof i kroppen efter at have spist kød fra kvæg, som havde græsset på en forurenet grund. Forureningen var opstået, fordi et område i nærheden var brugt til brandøvelser, hvor der var brugt slukningsskum med PFOS (en undergruppe af PFAS).

187 mennesker fik i den forbindelse en melding om, at de helt uforvarent går rundt med skadelige doser af et stof med negativ effekt på mange parametre: Fluorstoffet er mistænkt for at give lever- og nyreskader, forhøjet kolesteroltal, nedsat fertilitet, hormonforstyrrelser, et svagere immunforsvar, negativ indvirkning på udviklingen af fostre og forhøjet risiko for at udvikle kræft. Miljøgiften kan forurene grundvandet, og den ophobes i fødekæden, fordi den er svært nedbrydelig. Så når den først er i kroppen, er den næsten umulig at komme af med.

Opdagelsen fik alarmklokkerne til at ringe. For der findes mange øvepladser for brandslukning landet over, og desuden flere militære områder, hvor skummet også har været anvendt.

Det skulle vise sig, at den også er gal med miljøgiften i Nordjylland. Via en aktindsigt til Forsvarets Ejendomsstyrelse fik Nordjyske tal, der viser, at der i en vandprøve fra et område tæt på Flyvestation Aalborg er målt fluorholdige miljøgifte i et omfang, der er 4350 gange højere, end den grænse, der er opstillet fra Miljøstyrelsens side.

Og hvad værre er: Tallet stammer fra prøver tilbage i 2016. Ingen myndighed har i den mellemliggende periode taget ansvar for at bremse forureningen eller få renset op - hverken Forsvarets Ejendomsstyrelse eller Aalborg Kommune, der har miljøtilsynet på sagen.

Sagen står lige nu i et uskønt forløb med ansvarsfralæggelse med begrundelser som manglende ressourcer og levering af rapporter - uskønt, fordi de fluorholdige miljøgiftes skadelighed ikke er en ny opdagelse, uoverskueligt fordi stoffet måske har bredt sig og inficeret grundvand og dyrelig, og dermed uansvarligt, hvis det viser sig, at mennesker har indtaget stoffet.

Og set på landsplan synes myndighedernes reaktionsevne ikke at være synderlig hurtig, siden Korsør-sagen kom frem: Kun drypvist afdækkes det, hvor der ellers er problemer med PFAS, og hovedsageligt kun når medierne graver i sagerne. Og først i denne uge - efter lang tids pres - kom Christiansborg brandfolkene i møde og lovede dem, at de skal undersøges for at afklare, om de gennem arbejdet har ophobet miljøgift i kroppen. Denne nølen giver et uheldigt indtryk af, at systemet sættes før mennesket.

Desværre ligner historien om PFAS den klassiske fortælling om håndtering af skadevoldende stoffer: Bliver de bare gravet dybt nok ned eller skyllet ud i havet, så vupti, er de og problemet væk. Og så taler vi ikke mere om det.

Den bekvemme ”ude af syne, ude af sind-tankegang” holder bare ikke, når det gælder farlig kemi. Regningen skal betales - og jo før jo bedre. Ligger den ubetalt, bliver den ofte større, og uskyldige risikerer uønsket med skader på sjæl og legeme - og i generationer - at komme til at betale en alvorlig del af prisen.