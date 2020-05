Giv ikke vagthunden mundkurv på

Der er langt til Moskva og endnu længere til Wuhan, når man bor i Nordjylland, både hvad angår den fysiske afstand og forskellene i den måde, staterne er bygget op på.

En af de helt store forskelle er mediernes helt usammenlignelige status og arbejdsforhold, og det er om noget blevet sat på spidsen under coronapandemien: Når statsejede medier loyalt bringer kraftigt vinklede historier om sygdommens udbredelse og hvor godt statens ledere tackler situationen i eksempelvis Rusland og Kina, løber det nok os alle koldt ned ad ryggen. Uden opfølgende eller kritiske spørgsmål fra en uafhængig journaliststand har befolkningen ingen mulighed for at efterprøve hverken sandhedsværdi eller bare logik i magthavernes udmeldinger.

Under sådan en krise kan man oprigtigt glæde sig over at leve i et land med en fri og uafhængig presse, og hvor selv de mest magtfulde myndighedspersoner bakker op om journalisterne ret til at gå dem på klingen. Dén sympatiske holdning har Søren Brostrøm i flere omgange givet udtryk for med det argument, at det jo netop er derfor, de er der, journalisterne. Og på det overordnede plan er jeg ikke i tvivl om, at de fleste danskere bakker op om, at den kritiske presse i krisetider er vigtig, de troværdige medievirksomheder har under coronakrisen haft en markant stigning, hvilket jo om noget viser, at den danske befolkning anerkender og værdsætter journalistik og pressens rolle.

Alligevel lurer irritationen lige under overfladen, når pressen på forskellig vis har stukket næsen frem. I dagene lige efter, at Mette Frederiksen havde lukket landet ned, var der røster fremme om, hvorvidt medierne ikke bare skabte yderligere panik ved at bringe historier om hamstring af toiletpapir og håndsprit. Skulle medierne ikke hellere lade være med at vise det, så flere ikke blev inspireret til også at hamstre, lød argumentationen.

Også journalisternes kritiske spørgsmål til blandt andet regeringens teststrategi fik nogle til at mene, at det da var synd for Søren Brostrøm, at pressen sådan var efter den sympatiske direktør - uagtet at Søren Brostrøm altså ikke selv kunne se noget galt i, at medierne går til biddet.

Senest fik et spørgsmål til statsministeren fra Ekstra Bladets journalist Henrik Qvortrup i første omgang statsministeren og i næste omgang folkestemningen til at bide fra sig. "Det er så dejligt befriende at se hvordan journalisten blev sat på plads" og "Endelig en statsminister, der tør sige sin mening til en journalist" hed det i kommentarsporet på DR efter intermezzoet, hvor journalisten stiller et kritisk spørgsmål til Mette Frederiksen.

Igen får journalisten på hattepulden for at være irriterende. Og ja, pressens folk stiller irriterende spørgsmål, nogle gange stiller de irrelevante spørgsmål og andre gange de samme spørgsmål igen og igen. Og ja, nogle journalister er polemiske og leder efter hår i suppen. Men under en krise som den, vi står i nu, er det vel pressens fineste opgave, ja faktisk er det vores pligt at turde at være tåkrummende og på tværs.

I situationen kan det virke træls, når det nu er så vigtigt at vi står sammen netop i en krisesituation - og så kommer en nævenyttig reporter og ødelægger den gode stemning. Men før man hidser sig op over den danske presse, skal man måske overveje alternativet. En presse, som i bedste fald har mundkurv på og i værste fald er totalt fraværende.

Så tror jeg alligevel, at jeg foretrækker lidt unødig bjæffen i ny og næ.