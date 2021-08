Giver brændeovnen anledning til panderynker? Se de nye regler her

Efteråret nærmer sig - og hvad er mere hyggeligt end ild i pejsen eller brændeovnen, når aftenerne bliver mørke og kulden breder sig? Men nye regler, der netop er trådt i kraft, kan også give anledning til panderynker!

Brændeovne kan være en kilde til luftforurening, og derfor er der fra 1. august 2021 indført nye miljøregler, så husejere skal udskifte eller helt skrotte brændeovne og pejseindsatser, der er produceret før 1. januar 2003.

Reglerne vil helt givet medføre bøvl for mange husejere, da de pålægges en række pligter - der også gælder for nye husejere.

- Men de fleste nye husejere er godt klar over, at der er nye regler og de har da også været på vej i et stykke tid, siger ejendomsmægler Jeppe Egelund Straarup, Vejgaard.

Det er køberens ansvar at få tingene bragt i orden, men det kan jo indgå i aftalen mellem sælger og køber, hvordan man rent praktisk griber det an.

I Aalborg er der langt færre brændeovne end i oplandet. Det skyldes den billige fjernvarme, som aalborgenserne i årevis har nydt godt af.

- Udenfor Aalborg er det langt mere almindeligt at have brændeovn ikke bare for hyggens skyld, men som en reel varmekilde, siger Jeppe Egelund Straarup.