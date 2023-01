Giver millioner til tryghed: Her falder pengene

NORDJYLLAND:Det skal være trygt og godt at bo i Nordjylland. Det er Trygfondens mission, og derfor uddeler fonden midler til så forskellige projekter som "Verdens Vildeste Brobyggere" i Aalborg, Nordjysk Fødevareoverskud, foreningen "Et Ben Foran" i Hjørring og Aalborg Søspejdere.

Trygfonden har i andet halvår af 2022 uddelt i alt 1.253.665 kroner til foreninger og steder, som har søgt om støtte.

Den største portion penge er givet til foreningen "Verdens Vildeste Brobyggere", som har fået en donation på en halv million kroner til projektet.

Det går i al sin enkelhed ud på, at tre hold af lærlinge, studerende og elever har syv timer til at bygge tre forskellige broer på tværs af C.W. Obels Kanal i Aalborg. Konkurrencens formål er at åbne de unges øjne for, hvad man kan med en erhvervsuddannelse.

Læs også, hvilke øvrige steder og foreninger, der har fået en donation i faktaboksen herunder: