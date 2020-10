Gjøl-boere flager på halv stang i solidaritet med minkavlerne: Det er ikke fair

Mindst 20 husstande på Gjøl har ladet dannebrog gå på halv stang fredag. Markeringen sker som opbakning til de minkavlere, som skal have deres mink slået ned som følge af risikoen for coronasmitte.

- Mange af de minkavlere har i generationer støttet vores lille samfund med donationer til de forskellige foreninger og til idrætslivet i byen, så jeg er bange for, at hele Gjøl går i stå nu, siger Pernille Lundsgaard, der selv er gift med en minkavler.

Flaget fik på halv stang mange steder på Gjøl. Se billeder her

- Det er jo ikke nok med, at minkavlerne bliver ramt. Det bliver også de erhverv, som lever af, at der er minkavl på Gjøl. Jeg er bange for konsekvenserne for vores lille samfund. Det er en sorgens dag, siger hun.

Netop myndighedernes økonomiske kompensation til minkavlerne er en af årsagerne til, at også Peter Welander Blindbæk i dag flager på halv stang på Gjøl.

- Det gør jeg i solidaritet med minkavlerne, og særligt synes jeg ikke at kompensationsordningen er fair, siger Peter Welander Blindbæk.

Han er ikke selv minkavler, men har kammerater, som er det - og så var hans oldefar, Janus Jensen, én af de tre, der i sin tid besluttede at binde an med minkavl på Gjøl.

- Så det er også i solidaritet med de traditioner, der har været i min familie, siger Peter Welander Blindbæk.