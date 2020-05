Glæder du dig til at komme på restaurant? Her er reglerne

NORDJYLLAND:Restauranter og caféer skal have to kvadratmeter per person, viser retningslinjer fra Erhvervsministeriet. De blev offentliggjort torsdag eftermiddag.

Hvis kunderne "i væsentlighed" står op, fordobles kravet til fire kvadratmeter per person.

Det skyldes, at der er større sandsynlighed for at passere andre gæster, end hvis man sidder ned på en restaurant.

Erhvervsministeriets nye retningslinjer viser også, at alle serveringssteder, der serverer mad, drikkevarer eller tobak til at nyde på stedet, skal lukke ved midnat.

Restauranter, caféer, værtshuse og lignende må heller ikke gennemføre aktiviteter, der kan få dem til at minde om en natklub eller et diskotek.

Der må for eksempel ikke laves dansegulv, hvor afstanden på mindst en meter mellem selskaberne ikke kan opretholdes.

På restaurant Alimentum i Aalborg er der tilfredshed med de nye retningslinjer. De har plads nok til, at det kan betale sig at åbne.

- Vi åbner den 20. maj, og helt ifølge vores normale åbningstider. Kvadratmeterkravet per gæst er for vores vedkommende ikke noget problem at opfylde, siger indehaver Simon Kvist-Bjerre.

Også brancheforeningen Horesta er meget tilfreds med de nye retningslinjer.

- Det er rigtig positivt, at vi igen kan åbne og samtidig drive en sundhedsmæssig forsvarlig forretning. Vi har ventet længe på at få besked, men det har ikke været forgæves, og det er resultatet, som tæller, siger Lars Mouritzen, der er kredsformand i Horesta Nordjylland.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) begrunder forskellene på restauranter og natklubber således:

- Vi har ønsket at åbne for restauranter og caféer, mens nattelivet skal vente med at åbne. Derfor har vi fundet den løsning, at man skal stoppe klokken 24. Der er forskel på at danse rundt på et diskotek hele natten og så sidde og spise en god middag med sin ægtefælle eller en god ven, og det har vi forsøgt at afspejle i de her retningslinjer.