Aflyser foråret: Her kan der falde en kvart meter sne

NORDJYLLAND:Erantis, vintergækker og krokus pibler frem, og solen har indbudt til kaffe på terrassen.

Kalenderen siger marts og forår, og det er lige, hvad det har været den forgangne uge. Men nu slutter forårsfesten for denne omgang.

Ifølge DMI kommer den første hele uge i marts til at byde på vintervejr i stor stil.

Den landsdel, der kommer til at mærke det mere end nogen anden i kongeriget, er Nordjylland, fortæller vagthavende meteorlog hos DMI, Andy Ahumada.

Det er et lavtryk i starten af næste uge, der formentlig kommer til at give udbredt snevejr til hele landet, men i særdeleshed til Nordjylland.

- Jo længere mod nord, jo mere sne, siger Andy Ahumada, som peger på at især skagboerne kan få en ordentlig dynge.'

- De kan få 20-25 centimeter. I resten af Nordjylland kommer der nok også sne, men ikke så meget. Jo mere sydpå, jo mindre sne kommer der, siger meteorologen.

Morgentrafikken mandag ser for nuværende ikke ud til at blive berørt, det er først mandag eftermiddag og mandag aften, sneen falder over det nordjyske land. Tirsdag rykker snevejret videre mod øst, og derefter er der kun byger tilbage.

Men det hvide drys bliver til gengæld liggende lidt.

- Vi får lave temperaturer lige under eller lige over frysepunktet i dagtimerne. Om aftenen og om natten får vi helt ned til 6-8 graders frost, siger Andy Ahumada.

Dermed burde der være tid til at lave en snemand eller tage en rask sneboldkamp, inden vi igen vender os mod foråret og lunere temperaturer.