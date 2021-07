Glem rejsen sydpå: Så varmt er badevandet ved din strand

NORDJYLLAND:Hals Strand 22 grader, Slettestrand 21 grader og Skagen 21 grader.

Badevandstemperaturerne i Nordjylland lader snart intet tilbage at ønske i en dansk sommer, som bare bliver ved med at give.

Hvis du stadig drømmer om sol og lunt saltvand på de klassiske feriedestinationer som Kreta, Mallorca og Nice, så viser et hurtigt tjek, at badevandet her ikke er mange grader varmere end vandet langs de hjemlige strande. Vi taler tre-fire graders forskel.

Og på Gran Canaria er den aktuelle badevandstemperatur lige godt 20 grader - så altså koldere end mange steder i Nordjylland.

Hvis varmen herhjemme fortsætter, som den har gjort de seneste dage - og det tyder det på ifølge DMI's prognose - så er der gode chancer for, at badevandet kan nå at blive endnu varmere.

Så varmt er badevandet på din foretrukne strand * Blokhus Strand: 21 grader * Frederikshavn: 20 grader * Hals Strand: 22 grader * Løkken: 20 grader * Nykøbing Mors: 22 grader * Skagen: 21 grader * Slettestrand: 21 grader * Tornby: 19 grader * Tversted: 21 grader Kilde: vejr.tv2.dk VIS MERE

Det er nemlig solens stråler, som for alvor varmer vandet op. Vandet kan blive op til en halv grad varmere pr. dag, hvis det ellers er skyfrit og rimeligt vindstille vejr.

Hvis det blæser op, kan det derimod betyde, at havvandet igen bliver koldere.

Solen varmer overfladevandet op, så hvis det blæser kraftigt, blander koldere vand fra dybet sig med det varme vand i overfladen, og det sænker badevandstemperaturen.

Vælger du alligevel turen sydpå, så kan du finde de aktuelle badevandstemperaturer her.