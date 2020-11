Glem skræmmebilledet: Vi er ikke Wuhan

Vi husker billederne fra Wuhan, den kinesiske millionby, der i januar blev ground zero for corona-pandemien. Uhumske dyremarkeder med ulækre slanger og væmmelige flagermus i bunker. Skræmte mennesker, lukket inde i deres hjem. Overfyldte hospitaler, bevogtet af militær.

Wuhan blev en international paria. Et skældsord. Og nu er det også det skræmmebillede, som regeringen og danske sundhedsmyndigheder stiller op for at begrunde nedlukningen af syv nordjyske kommuner og en de facto afvikling af minkerhvervet i Danmark.

Nordjylland er efter en nøje vurdering hos de besluttende organer i hovedstaden et potentielt nyt Wuhan. 12 nordjyder har været smittet med en mutation af coronavirus fra mink. Typen, der betegnes Cluster 5, er tilsyneladende modstandsdygtig over for en kommende vaccine, og myndighederne frygter, at Cluster 5 kan sprede sig fra Nordjylland og vokse til en ny, global pandemi.

Når Wuhan drages ind i den ligning, er der ingen holdbare argumenter imod regeringens nye restriktioner. Intet kan begrunde, at vi på nogen måde løber en risiko for at ende som Wuhan. Derfor mødes regeringens restriktioner kun af accept og ansvarlighed fra nordjyske borgmestre, erhvervsvirksomheder og borgere. Det bliver bøvlet. Det får uoverskuelige økonomiske og menneskelige konsekvenser. Vi ville helst være det hele foruden. Ja. Men vi vil for alt i verden ikke være et nyt Wuhan. Så vi bider tænderne sammen og kommer igennem de næste fire uger.

Men holder skræmmebilledet?

I Wuhan var der hundrede tusinder af smittede og panik hos både myndigheder og befolkning, for ingen vidste endnu, hvad det var for en sygdom, der ramte dem. I Nordjylland er der registreret 12 smittede med Cluster 5, det senest kendte tilfælde er tilbage i september, og myndighederne er i dag meget klogere på corona-sygdommen og har dokumentation for, at denne variant på de fleste parametre ligner covid-19.

Flere eksperter kalder derfor regeringens sammenligning med Wuhan for ”misvisende”, blandt andre professor og overlæge på afdeling for molekylær diagnostik på Aalborg Universitetshospital, Henrik Krarup.

I Berlingske vurderer eksperter efter beregninger af de tilgængelige data, at Cluster 5-virussen med 99,4 procents sikkerhed ikke længere eksisterer. Statens Serum Institut har bekræftet, at det meget vel kan være rigtigt. Nordjylland er med andre ord udpeget af regeringen som et muligt nyt Wuhan – måske den mest stigmatiserende karakteristik, der kan opdrives i verden i dag – ud fra et ekstremt forsigtighedsprincip.

Regeringen har selvfølgelig ret i, at der potentielt er risiko for en ny sundhedskrise. 0,6 procents sandsynlighed er ikke nul. De kommende undersøgelser af tidligere testmateriale og nye test af den kvarte million borgere i de syv kommuner kan afsløre, at Cluster 5 er her endnu. Det synes blot ikke ud fra tilgængelige oplysninger at være sandsynligt, og der er slet ingen proportionalitet mellem den lave sandsynlighed og regeringens brug af Wuhan som skræmmebillede. Hvis regeringen vil fastholde det, må den fremlægge yderligere oplysninger, der kan begrunde det, og den må kommunikere uden forbehold, at med så alvorlig et trusselsbillede, som den nu stiller op, følger der et ansvar for fuldt ud at kompensere minkavlere og andre erhverv, der som en konsekvens lider store tab.

Nordjylland er ikke Wuhan. Det er en urimelig sammenligning. Her er ikke panik, ingen overfyldte hospitaler, ingen uhumske markeder, hvor virussen kan supersprede sig. Her er samfundssind, ordnede forhold, kompetente sundhedsinstitutioner og vilje til samarbejde fra alle sider. Her er ansvarlige kommuner og individer, der tager opgaven på sig under hensyntagen til de svageste iblandt os og vores virksomheders muligheder for at holde sig kørende. Wuhan er en by i Kina.