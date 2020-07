Glemte hvidløgsflutes udløste storalarm

AALBORG:Nordjyllands Beredskab i Aalborg og en politipatruljer rykkede fredag aften lidt over klokken 20 ud til en ejendom i Ågade.

Her havde en beboer lugtet røg i opgangen og kunne høre, at der var en røgalarm der hylede fra en af de øverste lejligheder.

Da brandvæsnet og politiet kom frem, kunne de ganske rigtigt lugte røg i opgangen og røgalarmen hylede fra en lejlighed på fjerde sal. Da der ikke var nogle der svarede, da der blev banket på, valgte man at sprænge døren, da man frygtede at en person måske lå derinde.

Da man kom ind i lejligheden var den dog aldeles tom, og røgen kom fra ovnen, der stod tændt med hvidløgsflutes.

- Beboerne i lejligheden havde simpelthen sat hvidløgsflutes i ovnen, glemt dem og så taget hjemmefra, siger Per Jørgensen, der er vagtchef hos Nordjyllands Politi.

Det er dog ikke gratis, at være glemsom og være årsag til at brandvæsnet og politiet rykker ud. Beboerne i lejligheden får en bøde for at overtræde beredskabsloven.

Der var ikke gået ild i hvidløgsfluteset, så ingen personer var i fare.