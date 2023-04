Glemte sager på komfur startede brand i lejlighed

AALBORG:Noget efterladt brandbart materiale på en kogeplade førte lørdag ved 15-tiden til en brand, der raserede et køkken i en lejlighed på 2. sal i en bygning i Færøgade i Aalborg.

Det fortæller indsatsleder Nils Eltzholtz, Nordjyllands Beredskab.

- Beboerne var ved at fraflytte lejligheden, og der var glemt noget brandbart materiale på et komfur. Derefter var kogepladen ved et uheld blevet tændt på fuldt blus, og derfor opstod der brand, forklarer indsatslederen.

Branden bredte sig til emhætten, der smeltede, og det smeltede plastik brændte videre og satte ild til køkkenskabene.

- Køkkenet er helt udbrændt, og der er røg- og sodskader i det meste af den øvrige lejlighed. Der var ikke så mange møbler tilbage i den næsten fraflyttede lejlighed, og da beboerne ikke var til stede, var der ikke umiddelbart mennesker i fare, siger Nils Eltzholtz.

Anmelderen af branden boede over lejligheden, hvor branden opstod, og han bankede på vejen ned på dørene i de øvrige lejligheder og sørgede dermed, og folk, der var hjemme, kom ud af deres lejligheder til brandfolkene havde slukket ilden.

- Vi brugte tre kvarter på branden med et hold og dertilhørende brandkøretøjer, og så kunne vi vende tilbage til stationen, lyder det fra indsatslederen.

Og de folk, der havde forladt deres lejligheder, kunne ligeledes vende tilbage til deres boliger.

Vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi oplyser, at der ikke rejses sigtelse efter branden.

- Vi betragter det som et hændeligt uheld, siger han.