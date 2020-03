Globetrotterne vender hjem: Nu synes deres familier ikke, det er sjovt længere

AALBORG:Unge danskere, som er på udveksling eller jordomrejser under fjerne himmelstrøg, er i stort omfang begyndt at vende tilbage før tid.

Sådan ser det i hvert fald ud, hvis man tjekker de sociale medier, og i Aalborg Lufthavn var der også mange, som stod klar til at tage imod deres børn lørdag formiddag.

- Min datter har været i praktik på et hospital i Indien, og selvom hun skulle have været er i 11 uger mere, er jeg utroligt glad for, hun kommer hjem nu, fortalte Kisten Mathiasen.

Det har været nogle følelsesladede døgn for Kirsten Mathiasen. Hun mener ikke altid, de unge globetrottere selv er klar over hvor alvorlig situationen pt. er. Foto: Lars Paul

Hun mener ikke altid de unge selv ved, hvor alvorlig situationen er i Danmark og Europa. Men onsdag nat lykkedes det hende imidlertid at få kontakt til datteren og hendes veninder, som indvilligede i at vende hjem.

Og det kom de så med det sidste fly fra Amsterdam, som landede i Aalborg, inden grænsen blev lukket for udlændinge uden anerkendelsesværdigt formål lørdag kl. 12.

- De sidste to døgn har været utroligt følelsesladede. Og så fordi jeg skulle presse på, før de kontaktede mig, for til at begynde med, kunne de slet ikke forstå min bekymring, fortalte Kirsten Mathiasen.

Med sig havde hun både sin mand Jørn, store Louis og mormor Mary Clemmensen. Og de fik hurtigt følgeskab af andre, som ventede på, at deres store børn skulle komme hjem.

- Min datter har godt nok kun været i Amsterdam, hvor hun skulle holde sabbatår og gå på sprogskole. Og selvom vi overvejede, om hun skulle blive der, er jeg glad for, at hun valgt at komme hjem, fortalte Irene Hessellund.

- Det er godt nok synd for hende, for det er noget hun selv har arrangeret og sparet sammen til, og derfor græd vi også lidt alle sammen. Men jeg er alligevel glad for, at hun trods alt var så fornuftig, tilføjede hun.

Irene Hessellunds datter nåede også med det sidste fly hjem, inden græsen lukkede. Foto: Lars Pauli

- Jeg er spændt på, om der kommer en efterreaktion, fordi alting er gået så hurtigt. Der var jo ikke nogen problemer, der hvor vi var, men vi endte alligevel med at tage hjem, selvom det blev dyrere, end vi havde regnet med, fortalte Sofie Simonsen.

Hun rejste via Amsterdam sammen med Kisten Hessellunds datter Cheri og en tredje veninde, og trods det afbrudte studieophold i Indien var de alle ved godt mod.

Så er skatten hjemme. Irene Hessellund var glad for at se sin datter Birgitte Hessellund Nielsen igen. Foto: Lars Pauli

Men der var også både flag og krammere til de uheldige globetrottere, da de satte foden på dansk jord. Også selvom Kirsten Mahiasen på forhånd havde overvejet. om det nu var klogt.

Simon Angelopoulis fra Grækenland følte sig til gengæld knap så velkommen. Han ankom ganske vist også med det sidste fly fra Amsterdam, inden grænsen blev lukket, men der var ikke nogen til at hente ham.

Simon Angelopoulis er lidt træt af, at det er blevet så besværligt for ham at passe sit job som skibsassistent. Foto: Lars Pauli

- Jeg skal påmønstre et skib her i Danmark, men jeg havde ikke hørt om de ny regler på forhånd, så jeg har vist været heldig. Grækenland er ganske vist også lukket mere eller mindre ned, hvis man ser bor fra bagere og supermarkeder. Men vi er jo nogen, der er nødt til at passe vores arbejde, selvom det betyder, at vi må rejse til udlandet.