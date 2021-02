God eller dårlig idé med lokal genåbning? Her er nordjydernes svar

NORDJYLLAND:Det er hverken de unge eller de ældre nordjyder, der er mest negative overfor udsigten til lokale eller regionale lempelser af de gældende corona-restriktioner.

72 procent af nordjyderne synes ifølge Panel Nordjylland, at det er en god idé med genåbninger af skoler, ungdomsuddannelser og biblioteker i de kommuner, hvor smittetrykket er mindst. 18 procent synes, det er en dårlig idé, mens 10 procent svarer "ved ikke".

To grupper skiller sig ud

Kun midaldrende nordjyder og thistedborgere skiller sig ud i analysen: I Thisted Kommune går kun 62 procent af de adspurgte ind for delvise genåbninger. I de øvrige nordjyske kommuner ligger det på mellem 69 og 73 procent.

Ser man på de forskellige aldersgrupper, er det de unge og de ældre nordjyder, der er mest positive, mens de midaldrende er mere skeptiske.

Opbakning til restriktionerne falder

Der er ikke desto mindre stadig opbakning fra flertallet af nordjyderne til de gældende coronarestriktioner. 56 procent mener, at restriktionerne er helt ok, Mens 38 procent vil have lukket mere op.

Men der er stor geografisk forskel, og størst opbakning er der i Rebild Kommune, hvor 66 procent synes restriktionerne er helt ok. Hvis folk i Jammerbugt Kommune kunne bestemme, skulle der lukkes mere op. Kun i Jammerbugt er der flere (49 procent), der mener, at der skal lukkes mere op, end der synes, restriktionerne er ok (45 procent).

Sammenlignet med nordjydernes svar i starten af pandemien er det gået stærkt tilbage med opbakningen. I starten af april 2020 mente 86 procent af nordjyderne, at regeringens indsats mod corona var passende, mens kun 6 procent mente, at regeringen gik for vidt.

Samfundssind vs. trivsel

Hvor meget man bakker op om de enkelte restriktioner, handler om samfundssind - hvor stor effekt har restriktionen på samfundssmitten. Men så sandelig også om, hvor meget man personligt føler sig generet af restriktionerne. Det viser en analyse fra Hope-projektet på Aarhus Universitet, der undersøger danskernes adfærd under corona.

"Jo større de negative konsekvenserne af en restriktion for den personlige trivsel og frihed vurderes, jo mindre bakkes der op om restriktionen", konkluderer forskerne i analysen, der er dateret 9. februar.

Analysen viser størst opbakning til indrejseforbud og aflysning af offentlige og private arrangementer og mindst opbakning til udgangsforbud samt lukning af den offentlige transport.