Sex og kønssygdomme: Nu kan du få hjælp uden at tale med din egen læge

NORDJYLLAND:Hvis du går rundt med en mistanke om, at du kan have fået en kønssygdom, kan du fra tirsdag få mistanken tjekket uden at involvere din egen læge.

1. juni åbner Afdeling for Hud- og Kønssygdomme på Aalborg Universitetshospital nemlig et nyt tilbud til borgere i Region Nordjylland, hvor man kan blive undersøgt og behandlet for kønssygdomme uden henvisning fra egen læge, som hidtil har været et krav.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

- Vi er meget glade for at kunne tilbyde de nordjyske borgere denne nye mulighed, siger ledende overlæge i Afdeling for Hud- og Kønssygdomme, Maiken Glud Dalager.

Det nye tilbud på AUH tilbyder undersøgelse for kønssygdomme som klamydia, gonoré, syfilis, HIV og flere andre kønssygdomme.

- Og så tilbyder vi selvfølgelig behandling, hvis man tester positiv, forklarer Maiken Glud Dalager.

Ifølge Region Nordjylland skal man dog fortsat have en henvisning fra en hudlæge, hvis det drejer sig om kønsvorter.

Kønssygdomme i Danmark Kønssygdomme skyldes enten virus (herpes, HIV/AIDS og kønsvorter) eller bakterier ( klamydia, gonoré og syfilis). Mest udbredt er herpes og klamydia I 2017 fik 32.931 påvist klamydia i Danmark. Samme år fik 3478 påvist gonoré. 545 fik i 217 konstaterer syfilis i Danmark, mens 245 fik konstateret HIV. Kilder: Statens Serum Institut, sexogsamfund.dk og medicin.dk VIS MERE

Sikker sex

Ud over undersøgelse og behandling kan borgere få kyndig vejledning og rådgivning af afdelingens læger og sygeplejersker om kønssygdomme og sikker sex – både i forbindelse med et besøg i afdelingen og ved eventuelt opfølgende telefonkonsultation.

- Vi håber, at mange borgere vil tage godt imod vores nye tilbud, og vi ser frem til at åbne telefonlinjerne og slå dørene op den 1. juni, siger Maiken Glud Dalager.