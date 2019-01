Gode råd er penge værd: Så mange job skaber nordjyske iværksættere

Et tilbud for nye iværksættere i Nordjylland. som de 11 nordjyske erhvervskontorer og Erhvervshus Nordjylland står bag.

Iværksættere får hjælp til sin forretningsplan. Erhvervskontoret hjælper samtidig videre i StartUp Club, hvor iværksættere for et mindre beløb kan få to timers rådgivning hos tre forskellige private rådgivere, som iværksætteren måtte ønske: advokat, revisor, markedsføringsbureau, etc.

Iværksætteren kan vælge mellem de rådgivere, som er med i StartUp Club