Godt et døgn efter ny lov: Nordjyderne er de mest dydige

NORDJYLLAND:Det er blevet dyrt at køre med hænderne på mobilen. Udover en bøde på 500 eller 1500 danske kroner får bilisterne også et klip for forseelsen.

Den regel trådte tirsdag i kraft. Nu - onsdag middag - har 102 danskere så fået saksen at føle.

Kun to af dem er nordjyder. Det skriver Rigspolitiet i et tweet.

Dermed er Nordjylland det sted i landet, hvor færrest har fået et klip i kortet efter at have kørt med hænderne på mobilen fremfor på rattet.

Dent samme gælder for Fyn og Bornholm.

Men i København har saksen for alvor været på arbejde. Her har politiet klippet i 25 kort. Den eneste landsdel, der kommer i nærheden af hovedstadens 25 klip, er Sydøstjylland, hvor politiet har klippet 13 kort.