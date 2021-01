Godt nyt for coronaramte: Covid-19 øger ikke risiko for blodpropper

AALBORG:Da corona for alvor begyndte at sprede sig verden over i foråret 2020, skabte det stor bekymring for, at covid-19-patienter havde en markant øget risiko for at få blodpropper.

Men det er ikke tilfældet. Det viser et stort, dansk forskningsprojekt, som er ledet af forskere fra Aalborg Universitetshospital, og som seks af landets infektionsmedicinske afdelinger har deltaget i.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Aalborg Universitetshospital fredag morgen.

Forskerne har set på risikoen for blodpropper hos personer ramt af covid-19 samt hos influenzapatienter og patienter, der trods mistanke om covid-19 er testet negative.

- Resultaterne antyder, at covid-19 i sig selv ikke nødvendigvis er en betydende risikofaktor for blodpropper, fortæller ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, Michael Dalager-Pedersen.

For hospitalsindlagte er risikoen for en blodprop 1,5 procent for covid-19-ramte - det samme som influenzapatienter. For indlagte, der er testet negativ for corona, er risikoen på 1,8 procent.

Blandt personer med covid-19, som ikke var indlagt, var risikoen for en blodprop 0,4 procent og 0,3 procent for personer, som var testet negative for sygdommen.

- Når risikoen for blodpropper stiger hos de hospitalsindlagte patienter, ligger forklaringen sandsynligvis i, at der generelt er en forøget risiko for blodpropper, så snart man er meget syg og sengeliggende, får behandling med medicin i blodårerne eller hjælp til at trække vejret fra en respirator, forklarer Michael Dalager-Pedersen.

Undersøgelsen viser da også, at risikoen for blodpropper stiger blandt patienter, som er i intensivbehandling.

- Blandt disse meget syge patienter fik 7 procent konstateret veneblodpropper, mens 11 procent fik blødninger. Alle var i blodfortyndende behandling, fortæller Michael Dalager-Pedersen.

Han håber, at resultaterne kan bidrage til at nuancere nogle af de rapporter, som i pandemiens første fase gav anledning til stor bekymring:

- Der blev hurtigt tegnet et billede af, at covid-19 var forbundet med en meget stor risiko for blodpropper, og at man muligvis skulle være mere aggressiv med forebyggende blodfortyndende behandling ved denne sygdom, end man skal ved andre alvorlige hospitalsindlæggelser. Vi mener med baggrund i vores og andre studier, at der er grund til fortsat at have fokus på at finde den rette balance mellem fordele og risici ved netop sådan en behandling, siger Michael Dalager-Pedersen.

Forskningsprojektet er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift "Clinical Infectious Diseases".