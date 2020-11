Goldman Sachs vil sælge nordjysk virksomhed i milliardhandel

NORDJYLLAND:Goldman Sachs har siden 2015 ejet it-virksomheden Trackunit i Aalborg, men den amerikanske storbank gør nu klar til at sælge selskabet.

Det skriver dagbladet Børsen.

Ifølge avisens oplysninger har Goldman Sachs og medejeren Gro Capital hyret Gold Sachs investeringsbank til at undersøge mulighederne for at sælge Trackunit.

Børsen har været i kontakt med den ansvarlige for Goldman Sachs aktiviteter i Norden, ledende partner i Gro Capital, Lars Dybkjær samt administrerende direktør i Trackunits, Jørgen Raguse, men ingen ønsker at kommentere på planer om et eventuelt salg.

“Det har jeg simpelthen ikke nogen kommentarer til,” siger Jørgen Raguse til dagbladet Børsen, og de to øvrige har enslydende kommentar.

Partner ejer mere i Aalborg

Flere kilder, som Børsen har talt med, er ikke i tvivl om, at Goldman Sachs og Gro Capital vil kunne få et milliardbeløb for Trackunit.

I følge Børsens oplysninger var selskabets driftsresultat på 90 millioner kroner 2019, og det ventes at stige til over 100 millioner kroner 2020.

Goldman Sachs ejer aktiemajoriteten i Trackunit, mens Gro Capital ifølge cvr-registret ejer mellem 33,33 og 49,99 procent.

Mens de fleste kender Goldman Sachs som den amerikanske investeringsbank, der blandt andet har ejet aktier i energiselskabet Dong - der nu hedder Ørsted - er Gro Capital en privat equty fond med hovedsæde i København, der investerer i teknologivirksomheder med muligheder for vækst i de nordiske lande.

Gro Capital ejer også Aalborg-virksomheden Targit, som blev opkøbt i 2017.

Gør maskiner mere effektive

Trackunit blev etableret i Pandrup og har udviklet hard- og software, der kan kobles på maskiner blandt andet i byggeriet, hvor det registrerer drift, nedetid og om maskinen rent faktisk befinder sig på byggepladsen.

Det skal være med til at gøre arbejdsgangene i byggeriet mere effektive.

I 2016 flyttede Trackunit til Aalborg og har i dag 200 ansatte.

Trackunit er udover i Danmark, Norge og Sverige også i Holland, Tyskland, England og USA.

Mere end 500.000 maskiner er koblet op på virksomhedens teknologi.