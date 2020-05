Grænserne til Tyskland, Norge og Island begynder at åbne 15. juni

DANMARK:Regeringen holdt fredag eftermddag klokken 14 et pressemøde, hvor det blev offentliggjort, hvilke planer man har for grænseåbninger i forbindelse med corona-krisen.

Sammen med den norske regering er man blevet enig om, at turister til og fra Norge kan rejse mellem landene 15. juni. Det samme gælder Island og Tyskland, hvor der bliver åbnet for, at turister fra de to lande også kan holde ferie i Danmark fra 15. juni. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen på pressemødet.

Men det bliver ikke uden restriktioner. Man skal kunne dokumentere, at man har booket overnatninger - mindst seks - når man rejser ind i Danmark, så endagsturister må stadig kigge i vejviseren efter en tur til Danmark.

Overnatninger skal også finde sted udenfor København, når de udenlandske turister kommer til Danmark. Turister må gerne tage ind til byen og spise og gå i forlystelser, men altså ikke bo på hoteller i København og Frederiksberg kommuner.

Der vil også blive foretaget stikprøvetests for corona rundt omkring i landet, ved grænserne og også i sommerlandet.

Samtidig opdaterer Udenrigsministeriet rejsevejledningen for de tre lande, der nu får status af "gule lande", hvor man siger, at man kan rejse til, men skal passe på og tage sine forholdsregler. Blandt andet opfordrer regeringen til, at man så vidt muligt holder sig væk fra de store byer, hvor smittetrykket alt andet lige er størst.

- Husk at sætte jer ind i de forskellige landes lokale restriktioner, sundhedsråd og så videre, sæt jeg godt ind i de regler, der gælder, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Sverige forbliver rødt land

Sverige derimod forbliver rød i Udenrigsministeriets rejsevejledning, hvor man fraråder alle unødvendige rejser, fordi landet har været hårdere ramt af coronavirus, end de øvrige nordiske lande.

- Vi er selvfølgelig meget optaget af Øresundsregionens ve og vel, akkurat som vi er optaget af grænselandet i Sønderjylland. Vi har arbejdet i mange, mange år på at skabe en sammenhængende Øresundsregion, og den vil vi gerne have genetableret, men vi står to forskellige steder, når det gælder smitten med coronavirus. Det kan være, at man kan lave en regional løsning, og det drøfter vi med vores svenske kollegaer, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Regeringen er i tæt kontakt med både de svenske og finske regeringer for at drøfte en grænseåbning med de lande også, men indtil videre bliver der ikke ændret på rejsevejledningerne før med udgangen af august, siger både Mette Frederiksen og Jeppe Kofod.

- Vi er i dialog med Sverige om, hvordan vi kan gøre det, og det er som alt andet en helhedsbetragtning, siger Mette Frederiksen, der afviser at sætte konkrete parametre for, hvad man kigger efter, når man skal åbne grænsen til Sverige.

Et forsigtighedsprincip

Regeringen siger, at indrejserestriktionerne er baseret på et forsigtighedsprincip.

- VI åbner ikke for de øvrige lande, og det gør, vi at går forsigtigt frem, skridt for skridt og for ikke at sætte noget over styr, lød det på pressemødet.

- Hver gang vi åbner op for noget og gør noget, så indebærer det en smitterisiko. Alt hænger sammen med, hvordan man opfører sig, om man holder afstand etc., siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

- Når man nu kan rejse i Tyskland, Norge og Island, så skal man tage sine forholdsregler, og følge de gældende råd. Der påhviler de rejsende et kæmpe ansvar for at sørge for at overholde de gældende regler og anbefalinger, sagde Jeppe Kofod.

- Er det forsvarligt eller ej? Vi vil ikke gøre det, hvis vi ikke tror, at det er forsvarligt, men alt i det her er afhængig af, at vi holder afstand, spritter af etc. Men når vi snakker med sommerhusbureauer, campingpladser og lignende, så er de meget fortrøstningsfulde for, at det kan de godt håndtere, sagde statsminister Mette Frederiksen.

Også sundhedsminister Magnus Heunicke understreger, at alt afhænger af, at man overholder de gældende hygiejneråd.