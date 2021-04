Granat fra krigens tid fundet i Lille Vildmose: Sprunget i luften af bombeeksperter

KONGERSLEV:Tirsdag eftermiddag bleve der fundet en granat fra krigens tid i Lille Vildmose. Granaten blev fundet i forbindelse med udgravningen af spagnum ved Pindstrup Mosebrug.

Det var ved 15-tiden at granaten dukkede op i forbindelse med arbejdet, og straks derefter blev Nordjyllands Politi kontaktet. En patrulje konstatere, at det rigtigt nok var granat, der var dukket op og derfor blev bombeeksperterne fra Skive Kaserne tilkaldt.

- Eksperterne vurderede, at det var mest sikkert kun at transportere den til en tidligere grusgrav i området, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Torben Larsen.

Granaten blev sprængt væk kort efter klokken 18 tirsdag aften.

- Det lykkedes at dæmpe lyden en hel del, men der kan stadig være beboere i Kongerslev-området, der hørt et brag, siger vagtchefen, der dog fortæller, at ingen borgere har henvendt sig.

Sikkerhedsafstanden til sådan en sprængning er 300 meter, og derfor var politiet også tilstede for at sikre, at ingen kom i nærheden af granaten.

Torben Larsen kan ikke umiddelbart fortælle, hvilken type granat der er tale om.

- Der dukker jo med jævne mellemrum forskelligt ammunition op af jorden fra krigens tid. At der bliver fundet en granat et sted, betyder ikke, at man skal være nervøs for, at der er flere. Men hvis man finder noget, er der vigtigt, at man kontakter politiet, siger han.