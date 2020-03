Grandprix-felt er begyndt at få nerver på før showet uden publikum

KØBENHAVN:Når der lørdag aften bliver afholdt Dansk Melodi Grand Prix i Royal Arena i København, bliver det et væsentligt andet show end først planlagt.

På grund af coronavirus og risikoen for smittespredning afholdes grandprixet nemlig uden publikum, men de ti artister skal fortsat optræde for tusindvis af tv-seere.

Og nerverne er begyndt at melde sig.

Det kan Tanne Balcells skrive under på. Hun stiller op i grandprixet med makkeren Benjamin Rosenbohm i gruppen Ben & Tan.

- Jeg ved, at jeg kommer til at være et nervevrag lørdag aften, siger den 22-årige sangerinde, som tidligere har deltaget i "X Factor" som en del af Oh Lands pigegruppe Echo.

- I "X Factor" var jeg aldrig nervøs eller mærkede min krop ryste, men de sidste to gange, vi har sunget vores sang, har jeg rystet så meget, at jeg slet ikke kunne kontrollere det, siger hun.

Derfor har hun lagt en plan for, hvordan hun finder ro inden det store show.

- Jeg har aftalt med min sangcoach, at jeg skal høre One Direction-sange og danse rundt, for det gør mig i godt humør. Jeg var rigtig stor One Direction-fan, da jeg var yngre.

For aarhusianeren Benjamin Kissi, som stiller op med sangen "Faith", hjælper det at flytte fokus fra hovedet ned i kroppen for at dulme nerverne.

- Jeg prøver at kombinere meditation med høj-intensitetstræning, for eksempel en hurtig spurt eller armbøjninger. Så kommer man ligesom i gang, og kroppen bruger tid og energi på noget andet, så tankemylderet forsvinder, siger han.

Maja Rudolph fra gruppen Maja og de sarte sjæle, som stiller op med "Den eneste goth i Vejle", bruger den stik modsatte taktik. Hun fokuserer på at slappe så meget af som muligt.

- For mig hjælper det, hvis jeg slet ikke har noget på skemaet et par dage op til, men virkelig kan tage det med ro, lave noget, jeg godt kan lide, og lytte til sangen mange gange. Vi har nogle ting på programmet op til showet, men i hullerne vil jeg prøve at slappe af eller gå en tur, så jeg lige falder lidt ned, siger hun.

23-årige Sander Sanchez' taktik er at bære ting på kroppen, som minder ham om folk, han holder af. Han går med adskillige halskæder og øreringe samt fingerringe på de fleste fingre.

- Mine smykker giver mig ro. Jeg har fået eller købt mange af dem sammen med venner og familie, så på den måde har jeg dem altid med mig. Nogle af smykkerne har jeg haft, siden jeg var 12-13 år gammel, så de hjælper mig til at finde ro, siger han.

Når 28-årige Kenny Duerlund, som stiller op med sangen "Forget It All", skal dulme nerverne, prøver han at undgå at blæse grandprix-oplevelsen for stort op i sit hoved.

- Jeg har gået og øvet mig lidt hjemme i køkkenet og talt med mine venner om showet. Men når jeg tænker på det, tænker jeg ikke, at jeg skal lave melodigrandprix for 1,6 millioner tv-seere. Jeg tænker, at jeg skal ind og synge en sang. Jeg prøver at gøre verden omkring det lille. Ellers bliver jeg freaket ud. Det handler om at holde det småt, selv om det er kæmpestort, siger han.

Dansk Melodi Grand Prix sendes live på DR1 fra klokken 20.00 lørdag.

De 10 sange og artisterne 1: "Bølger". Artist: Isam B. Tekst og musik: Babak Vakili, Morten Woods og Isam Bachiri. 2: "Yes". Artist: Ben & Tan. Tekst og musik: Emil Adler Lei, Jimmy Jansson og Linnea Deb. 3: "Den eneste goth i Vejle". Artist: Maja og de sarte sjæle. Tekst og musik: Timo Mastrup-Andersen. 4: "Faith". Artist: Benjamin Kissi. Tekst og musik: Benjamin Kissi, Gisli Gislason og Frederik Tao Nordsøe. 5: "Ville ønske jeg havde kendt dig". Artist: Emil. Tekst og musik: Esben Svane, Emil Vestergaard Klausen, Gavyn Matthew Bailey og Tim Schou. 6: "Honestly". Artist: Sys Bjerre. Tekst og musik: Sys Engstrøm Bjerre og Lasse Lyngbo. 7: "Bye Bye Heaven". Artist: Jamie Talbot. Tekst og musik: Tom Oehler, Hampus Eurenius og Aron Blom. 8: "Screens". Artist: Sander Sanchez. Tekst og musik: Jonas Thander, Liam Craig og Christopher Wortley. 9: "Forget It All". Artist: Kenny Duerlund. Tekst og musik: Henrik Tala, Mila Falls, Patrick Jean og Kenny Duerlund. 10: "Human". Artist: Jasmin Rose feat. RoxorLoops. Tekst og musik: Lise Cabble, Grace Risch, Gavin Jones og Erik Smaaland. Kilde: DR. VIS MERE

