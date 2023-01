Ny rapport om frygtelige forhold på omstridt kostskole

AALBORG: Den længe ventede endelige advokatrapport om Gravenshoved Kostskole er netop landet, og rapporten finder de tidligere elevers beretninger om vold, seksuelle krænkelser, tvangsfodring, nedværdigende behandling og den generelle afskæring af kommunikation med børnenes familier troværdige.

Derudover skriver advokat Niels Vase fra advokatfirmaet Hjulmand Kaptajn, som har forestået undersøgelsen, at de beskrevne forhold udtrykker i de grovere tilfælde overtrædelser af straffeloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 og forbuddet mod legemlig afstraffelse i skolen.

René Vinding Christensen, der er talsmand for en række af de tidligere elever på Gravenshoved Kostskole, har læst advokatens hovedkonklusioner, og han er lettet.

- Jeg tænker først og fremmest, det er enormt vigtigt og befriende, at alle de ting, vi har beskrevet, der har fundet sted, inklusive de seksuelle overgreb, er fundet generelt troværdige.

Talsmanden undrer sig dog, når der i advokatvurderingen står, at kommunen ikke fik besked om overgrebene i sådan en grad, at den burde have reageret.

- Vi har ikke læst hele rapporten, men jeg har en mistanke om, at de seneste oplysninger, der er gravet frem af Nordjyske, ikke er kommet med. For jeg synes, de tegner et helt andet billede, siger han.

Rådmand for Børn og unge i Aalborg Kommune, Morten Thiessen, har mandag morgen fået rapporten i hænde. Han skal sammen med sine politiske kolleger nu se rapporten igennem, inden kommunen beslutter sig for eventuelle konsekvenser.