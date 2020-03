Gravid: Din partner risikerer at gå glip af fødslen, hvis der er mistanke om coronavirus

NORDJYLLAND:Er du gravid, og skal du føde i nærmeste fremtid, så har Region Nordjylland indført ændringer, som du må forholde dig til i disse coronatider.

Har du symptomer på coronavirus, altså hoste, ondt i halsen og feber, så skal du ud fra et forsigtighedsprincip testes, hvis du skal føde på en af regionens fødeafdelinger.

Hvis din partner viser tegn på - eller er smittet med - coronavirus, må partneren ikke komme med på hospitalet, før han eller hun har været symptomfri i 48 timer. Dermed kan gravide risikere at måtte føde uden at have sin partner ved siden af. I stedet må man medbringe en anden rask pårørende til fødslen.

Og har du planlagt en hjemmefødsel, så er det ikke længere muligt, mens coronakrisen står på.

Det sker af hensyn til at sikre hensigtsmæssig anvendelse af sundhedsvæsenets ressourcer i denne ekstraordinære situation, skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Indstillingen påvirker dog ikke ø-ordningen.

-Det er en stor begivenhed, når man bliver forælder til et barn, og vi ønsker at gravide og fødende skal have den bedst mulige oplevelse, når et barn kommer til verden. Men på grund af udbruddet af COVID-19 er vi desværre nødt til at foretage en række ændringer inden for fødselsområdet, ligesom inden for andre områder i hospitalsvæsnet, og vi håber på forståelse for denne ekstraordinære situation, siger Thomas Larsen, lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland.

Gravide kan rette henvendelse til deres jordemodertilbud, hvis der er spørgsmål i forbindelse med stramningerne.