Great Dane Airlines: - Vi skal bruge op til 100 millioner indenfor 14 dage

NORDJYLLAND:Klokken 01 natten til torsdag lander Great Dane Airlines fly fra Gran Canaria i Aalborg Lufthavn. Det var den sidste tur foreløbig og nu står der tre fly på forpladsen i Aalborg og venter på bedre tider for rejsebranchen.

Men det er langt fra sikkert, at det med dannebrog på halen og "Great Dane Airlines" på siden af flyene, når de ingen letter. For selvom de tre fly står stille, er der stadig udgifter, der skal betales, og kommer der ikke penge i løbet af 14 dage, må det nordjyske flyselskab dreje nøglen om efter kun lidt mere end ét års drift.

- Det er jo helt uvirkeligt. Jeg går rundt om dagen, og håber jeg snart vågner fra det her mareridt. Det var dette forår og denne sommer, hvor vi for alvor skulle vise vores værd, og så rammer sådan en katastrofe, siger Thomas Hugo Møller, der er direktør og medstifter af det nordjyske flyselskab.

Det er ikke sikkert, at Great Dane Airlines kommer på vingerne igen. Selskabet skal bruge 25 til 100 millioner kroner indenfor de kommende 14 dage, hvis det ikke skal lukket. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Han forudser, at flyselskabet skal have tilført mellem 25 og 100 millioner kroner indenfor de kommende 14 dage.

- Det er svært at sætte præcise tal på. Udregningerne ændre sig fra dag til dag - eller næsten fra time til time - afhængigt af, hvor optimistisk eller pessimistisk man vælger at se på det. Tror man at markedet kommer helt op i omdrejninger i maj, så skal vi ikke bruge så meget. Kommer rejsebranchen ført i gang efter sommerferien, hvilket betyder vi skal vente et år til det bliver højsæson, så er det mange penge vi har behov for, siger Thomas Hugo Møller.

Altid optimist

Personligt er Thomas Hugo Møller altid optimist, forklarer han, og derfor tror han også på, at der kommer en løsning.

- Regeringen ved godt, hvilken rutschebanetur rejsebranchen er kommet ud i. Derfor tror jeg på, at der kommer en eller flere redningspakker, som rejsebranchen og flybranchen kan få gavn af, siger han, og peger på, at den danske regeringen har besluttet at stille garantier for i alt én milliard danske kroner til SAS.

- Det vil jo være konkurrenceforvridende, hvis ikke vi kan få en lignende hjælp, siger han.

Det er rejsevejledningerne fra Udenrigsministeriet, der for alvor har gjort, at folk ikke rejser, og Great Dane Airlines nu må parkere flyene i Aalborg. Arkivfoto

Thomas Hugø Møller peger på, at det er likviditet, der er brug for.

- Vi er hårdt ramt, når ikke der er kunder. Vi skal stadig stille garantier for blandt andet brændstof, og der skal afdrages på flyene og derfor har vi brug for likviditet til at betale regninger med, siger han.

Penge er dog ikke alt.

- Men det kommer jo ikke bare an på, om vi får pengene indenfor 14 dage eller ej. Vi skal også tror på, at der er en fremtid. At der er et eksistens grundlag i fremtiden, og det er svært at gennemskue lige nu, siger Thomas Hugo Møller.

Hele verden er orange

Det er udbruddet af Coronavirus, og advarslerne mod at rejse, der har gjort at passagererne er forsvundet og Great Dane Airlines ikke kan holde flyene på vingerne.

- På udenrigsministeriets rejsevejledning er hele verden jo orange, og det gør det jo svært for hele rejsebranchen. Vi flyver turister til Italien, Spanien og Grækenland, og det er jo nok de sværeste lande at sende folk hen i øjeblikket.

- Det er jo ikke kun os, der lider, det er hele rejsebranchen, der er lagt ned i øjeblikket, og skal der være rejse- og flyselskaber, når coronavirusen er forsvundet, så skal der hjælp til, siger Thomas Hugo Møller.

I 2019 gik 23 flyselskaber konkurs, og i år har selskaber som Air Italy, Atlas Global og Flybe også drejet nøglen om.