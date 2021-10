Great Dane Airlines er gået konkurs

NORDJYLLAND:Igen og igen har selskabets ejer bekræftet, at han ville holde hånden under Great Dane Airlines.

Men nu er selskabet gået konkurs. Årsagen er corona-virus, der har begrænset, hvor man kan flyve. Great Dane Airlines kan lige nu kun flyve indenfor EU. Dermed er tabene blevet for store.

- Det er vintersæson. Der er simpelthen ikke nok at flyve med lige nu, så vi taber fem millioner kroner om måneden. Det synes jeg ikke var sjovt, siger Eigild B. Christensen, indehaver, Great Dane Airlines.

Han oplyser, at han i alt har tabt et sted mellem 85 og 100 millioner kroner i de tre år han har ejet selskabet.

Great Dane Airlines blev erklæret konkurs mandag 11. oktober, kl. 14. En time senere fik personalet besked. 70-80 personer blev fyret. Alle fly er også blevet aflyst. Selskabet rådede over tre fly.

- Jeg har det rigtig skidt med det

Det fik betydning for et fly mod Italien fra Billund Lufthavn, som ved redaktionens slutning ikke kunne komme af sted.

Eigild B. Christensen: - Vi kan ikke holde liv i selskabet til ingen verdens nytte.

- Jeg har det rigtigt skidt med det, men det er klart, at det er det muliges kunst. Vi kan ikke holde liv i selskabet til ingen verdens nytte, siger Egild B. Christensen.

Han har absolut ingen planer om at starte et nyt flyselskab op igen. Han er stadig overbevist om, at Great Dane Airlines ville være blevet en god forretning, hvis ikke corona-virus havde spændt ben. Men han vil ikke satse på flybranchen mere. Det er for usikkert.

- Jeg fortryder, at jeg har tabt så mange penge, men det kan ikke være anderledes. Det har været lærerigt, siger Eigild B. Christensen.

Great Dane Airlines Er et dansk luftfartsselskab, der blev stiftet i 2018 af adm. direktør Thomas Hugo Møller. Den erhvervsmand og mangemillionær Eigild B. Christensen ejer cirka 90 procent af aktierne i selskabet. Den første flyvning gik til græske Rhodos 14. juni 2019. Selskabet havde tre Embraer-fly med plads til 118 passagerer om bord, som er ejet personligt at Eigild B. Christensen. VIS MERE

Passagerer fik besked over højttaler

Nordjyske har talt med en af de passagerer, der sad og ventede og ventede og kunne ikke forstå, hvorfor de ikke blev sendt ud til flyet som planlagt. Kufferterne var læsset ombord.

- Vi skulle flyve 15.15, og vi var sendt ud til gaten. Men tiden gik, og vi kunne ikke forstå det. Pludselig sagde de over højttaleren, at Great Dane er gået konkurs, og at det derfor ikke var muligt at flyve, siger Michael Bygballe, der også har fotograferet flyene til Nordjyske dernede fra.

Passagerer i venteposition i Billund. I baggrunden Great Dane Airlines fly. Foto: Michael Bygballe

Han fortæller, at alle tager det roligt.

- Stemningen er fin blandt os passagerer, selv om det er lidt øv, men jeg synes, at Bravo Tours, som vi har bestilt rejsen igennem, gør alt hvad de kan for at finde et andet fly. Det er jeg imponeret over, siger han.

Hvornår han og kæresten plus øvrige passagerer kommer med et andet fly, er endnu ikke oplyst.

Sendte fly til Vietnam

Coronakrisen ramte Great Dane Airlines som en hammer og tvang selskabet til at tænke kreativt – blandt andet ved at sende fly til Vietnam.

Men det var langt fra nok til at forhindre et dundrende millionunderskud. I årsregnskab for 2020, var underskuddet på 50 millioner kroner, mens det året før var på 25 millioner kroner.

I 2020-regnskabet var egenkapitalen negativ med 62,9 millioner kroner, og revisorerne gjorde opmærksom på, at der var usikkerhed om den fremtidige drift.

Selskabet havde aftale med en række rejsebureauer, hvor Bravo Tours var langt den største. Destinationerne var populære feriedestinationer som Malaga i Spanien og Kreta i Grækenland.

I flere omgange forsøgte Great Dane også at komme ind på den attraktive indenrigsruten mellem Aalborg og København, men måtte opgive på grund af hård konkurrence og nedlukningen i forbindelse med corona, der betød, at passager-tallet faldt dramatisk.

Selskabet benyttede tre Embraer-fly med plads til 118 passagerer. Flyene er ejet af Eigild Bødker Christensens selskab, SEBC Aviation Leasing. De er købt og efterfølgende lejet ud til Great Dane Airlines. Hvad der kommer til at ske med disse fly er stadig uvist.