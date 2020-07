Great Dane-ansatte tog afsked med familien: Vi kommer hjem om et halvt år

AALBORG:Tirsdag eftermiddag tog 35 medarbejdere hos Great Dane Airlines afsked med familier og pårørende for - med et af selskabets fly - at sætte kurs mod Vietnam, hvor de skal arbejde i det kommende halve år.

Der var privat afsked i et lukket lokale i Aalborg Lufthavn, før de 35 ansatte gik til check-in og sikkerhedstjek, inden der var udkald til afgang klokken 16.00.

I første omgang går flyveturen dog kun til Warszawa i Polen, hvor et andet af Great Dane Airlines fly den seneste uge har fået nye klistermærker, så de ligner flyene fra Bamboo Airways, som de skal flyve for i Vietnam.

Mens det fly, som medarbejderne flyver til Warszawa i, i denne uge skal have klistermærker på, forsætter de 35 medarbejdere onsdag morgen i det andet fly. På vej mod Vietnam er der mellemlanding i Aktau i Kasakhstan og Lahore i Pakistan, før flyet sent onsdag aften lander i Hanoi i Vietnam.

Karantæne og træning

Når de 35 medarbejdere ankommer til Vietnam skal de i 14 dages karantæne, og derefter skal de i tre dages træning til arbejdet, forklarer direktør i Great Dane Airlines, Thomas Hugø Møller.

- Piloterne skal med på flyvninger til de forskellige lufthavne og se på indflyvninger og de forskellige forhold omkring start og landing. Kabinepersonalet skal lære om sikkerhedsprocedurer og arbejdsopgaver i Vietnam, siger han.

I første omgang er der 35 ansatte, der er taget med til Vietnam, mens de resterende ti ansatte løbende tager derned, så hele holdet er samlet den 15. august.

Kommer til efterår eller vinter

Thomas Hugo Møller er ikke selv med flyet til Vietnam, da han passer selskabet hjemme fra Aalborg.

- Men jeg er reserve, så jeg har sagt, at kommer de til at mangle én, så må de jo ringe, siger han med et smil.

- Ellers tager jeg til Vietnam i løbet af efteråret eller vinteren for at se, hvordan det går.

Flyvningerne for Bamboo Airways begynder 17. august.