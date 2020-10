Grisetransport fortsatte med slingende kørsel 12-15 kilometer efter at have ramt autoværn

SÆBY/FREDERIKSHAVN:En politipatrulje var onsdag nærmeste vidner til en voldsom køretur på motorvejen mellem Sæby og Frederikshavn, der let kunne være endt katastrofalt for både mennesker og en lastbil fyldt med grise.

En fyldt grisetransport var først på eftermiddagen på vej via motorvejen sydfra til slagteriet i Sæby, da chaufføren vælger at køre forbi afkørslen mod Sæby og slagteriet for kort efter at ramme autoværnet i midten af vejen.

- En politipatrulje ligger tilfældigvis lige efter grisetransporten og forsøger selvfølgelig at få chaufføren stoppet, men han ignorerer tilsyneladende patruljen og fortsætter med en meget slingrende kørsel, hvor vedkommende bruger begge vognbaner og nødsporet, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jess Fallberg.

Det er derfor med høj puls, at politipatruljen fortsætter efter den slingrende grisetransport.

Insulinchok

I udkanten af Frederikshavn, altså 12-15 kilometer efter frakørslen mod Sæby, lykkes det endelig at så lastbilen stoppet ved en afkørsel.

- Det kunne være endt katastrofalt, siger Jess Fallberg.

- Chaufføren virker noget omtåget og svarer ikke helt klart på patruljens spørgsmål. Så de bliver klar over, at chaufføren har fået et insulinchok, siger han.

Der bliver tilkaldt en ny chauffør til grisetransport, der bliver kørt til slagteriet i Sæby, hvor grisene bliver undersøgt og alle viser sig, at være uskadte efter den noget hårdhændede køretur.

- Så det er heldigt, at hverken dyr eller mennesker kommer alvorligt tilskade, siger vagtchefen.