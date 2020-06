Grundlovsdag blev fejret: - Når krisen kradser, viser et samfund sit værd

HJØRRING:Mens fejringen af det danske riges grundlov er aflyst landet over, blev dagen også i år og for femte gang i træk, markeret hos Bo Jeppesen på Kochsvej i Hjørrring.

I overensstemmelse med en af de mange nødlove var deltagerantallet begrænset til 10 inklusiv dette års taler, uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, valgt for Socialdemokratiet i Nordjylland.

Og dagens fødselar har ifølge ministeren fortjent at blive fejret, idet hun påpegede, at kriser er som en fremkaldervæske for et samfund, hvor det afsløres, om det, man har i forvejen, virker godt eller træder dårligt frem.

Corona har ifølge uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen vist meget godt om Danmark og at danskerne vil hinanden.

- Hvis det er sandt, så er der meget vi kan være stolte af omkring vores dejlige lille land. Corona har vist meget godt om Danmark og alle os, der bor her. Den har vist, at vi vil hinanden. Den har vist, at vi ikke efterlader nogen tilbage i udsatte og sårbare positioner, konstaterede Ane Halsboe-Jørgensen, der lod rosen omfatte hendes kolleger.

Ansvar på tværs af partier

- Fra politisk side er der blevet taget et meget stort ansvar for vores samfund. Der er taget ansvar på tværs af alle partier. Der er blevet truffet historisk mange beslutninger på historisk kort tid i historisk stort omfang, sagde ministeren, der i sin tale understregede, at det ikke er en selvfølge.

Ministeren på vej til grundlovsmøde af den mere usædvanlige slags.

- Vi kan også stoppe op på en grundlovsdag som i dag og glæde os over, at vores samfund har valgt fælleskabet og demokratiet. Mens andre lande omkring os er gået i den modsatte retning, har vi i Danmark brugt krisen til at styrke fællesskabet. Vi har fra den ene dag til den anden måtte bruge vores demokrati på en helt ny måde. Fremkaldervæsken har vist, at vores demokrati er noget særligt. Lad os passe på det demokrati og respekten for hvert eneste menneskeliv. Også når vi kommer om på den anden side, fastslog hun.

Bo Jeppesen sendte live til sin profil på Facebook, så langt flere end de 10 personer i haven kunne være med til at fejre grundlovsdag.

Tidligere år har grundlovsmødet på Kochsvej samlet cirke 250 personer, men i år har tallet formentlig været højere, idet Bo Jeppesen sendte live fra arrangementet direkte på Facebook, ligesom TV2Nord lagde sendeflade til begivenheden.

Omverdenen med på afstand

Arrangøren havde klart foretrukket at se sin have fyldt ligesom i de foregående år, men da det ikke lod sig gøre, valgte han i stedet et fysisk stærkt begrænset arrangement kombineret med digitale løsninger.

- Den her coronakrise har lært os, at vi via diverse medier godt kan stå sammen og være fælles om noget uden fysisk at være samlet, siger Bo Jeppesen, som samtidig mener, at det netop under en krise som den aktuelle er vigtigt at fejre netop grundlovens frihedsrettigheder.

Foto: Henrik Bo

- Noget, der er værd at værne om

- Den nuværende krise minder os om, at der er noget, der er værd at værne om, og det gør man ved at fejre grundlovens mærkedag, som er et symbol på vores demokrati. Det er altid vigtigt at fejre demokratiet, men netop i en krisetid, er det måske særligt vigtigt, siger Bo Jeppesen, der erkender det paradoksale i, at den midlertidige af suspension af grundlovens paragraf 79, der omhandler borgernes forsamlingsfrihed, hindrer et traditionelt grundlovsmøde.

Den grundlovssikrede ret til at forsamles er midlertidigt sat ud af kraft, så kun en lille skare kunne deltage i grundlovsarrangementet i Hjørring. Foto: Henrik Bo

- Det er en svær balancegang i hvilken grad, vi skal begrænse vores frihedsrettigheder i forhold til truslen fra en smitsom sygdom, men vi må samtidig konstatere, at vi i Danmark hele tiden har en diskussion om, hvor balancen går i forhold til at lukke et samfund ned.Den diskussion beror på, at vi har et demokrati, der sikrer, at vi trods alt selv er med til at bestemme tingene, for eksempel udløbsdatoen på restriktionerne. Der er lande, også i Europa, for eksempel Ungarn, hvor det ikke helt foregår på den måde, siger han.