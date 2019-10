Grundlovsforhør: 44-årig stjal målrettet fra én type butikker

NORDJYLLAND:En 44-årig rumænsk mand bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Han er sigtet for at have begået 10 butikstyverier i syv forskellige politikredse, heriblandt Nordjyllands Politikreds. Det skriver Østjyllands Politi i en døgnrapport.

Den 44-årige mand er ikke alene gået efter en bestemt type varer, han er også gået målrettet efter en bestemt type butikker, nemlig 10 Normal-butikker, som blandt andet sælger parfumevarer og rengøringsartikler.

Fra den 15. februar og frem til 27. april skulle den 44-årige mand have stjålet blandt andet makeup og barbergrej for i alt 57.000 kroner fra Normal-butikker i Aalborg, Grenaa, Køge, Horsens, Albertslund, Nykøbing Falster, Kolding, Haderslev og Vordingborg, skriver

Sagen har været efterforsket af Særlig Efterforskning Vest, der arbejder målrettet med omrejsende kriminelle.

I forbindelse med efterforskningen er manden blevet identificeret via butikkernes videoovervågning, og han har været efterlyst i nogen tid. Han blev i anden anledning anholdt torsdag formiddag af Københavns Politi.