Guide: Syv god råd, hvis du er udsat for sextortion

For få dage siden kunne DR dokumentere en mørk afkrog af internettet, hvor bagmænd afpresser unge kvinder og piger.

Afpresserne er i forvejen i besiddelse af enten en intim video eller billede af ofret, og tvinger dem på den baggrund til at begå overgreb på sig selv, imens de skal filme det.

Konsekvenserne af ikke at gøre det vil være, at afpresseren sender det intime video-eller billedindhold, som afpresseren i forvejen var i besiddelse af, til eksempelvis ofrets familie, venner, skole og arbejdsplads.

Og for mange børn og unge er det værre end at skulle imødekomme afpresserens krav - de får nemlig at vide, at hvis de gør denne ene ting, får de fred.

Men det gør de ikke.

For afpresserens mål er nemlig at få ofret til at bryde sammen, og når de gør det, sælger de overgrebsvideoerne videre til andre mænd i grupper rundt omkring på internettet.

Sextortion Sextortion er en sammentrækning af ordene "sex" og det engelske ord for afpresning "extortion.” Ved sextortion bruger afpresseren seksuelle eller intime billeder og videoer af offeret til afpresning. Offeret skal eksempelvis betale penge eller sende flere intime billeder til afpresseren for at undgå, at afpresseren offentliggør billederne til eksempelvis offerets familie eller på sociale medier. Kilde: Red Barnet VIS MERE

Red Barnet og Digitalt Ansvar rådgiver børn og unge om, hvad man skal gøre, hvis man er blevet udsat for sextortion.

I denne artikel har vi samlet et udpluk af deres råd.

Har du fået delt et nøgenbillede eller en video af dig selv uden samtykke, er det vigtigt, at du ved, at det ikke er din skyld.

Mange, som har kontaktet rådgivning SletDet, der er Red Barnets rådgivningstjeneste, fortæller, at de har følt skam og skyld, hvis de har fået delt et nøgenbillede uden samtykke.

Derfor er det også vigtigt, at du ved, at du ikke har gjort noget forkert - også selvom du selv har sendt billedet eller videoen i første omgang. Du har ikke bedt om at stå i denne situation, og det er ulovligt at dele intime fotos og videoer uden samtykke.

Når man krænkes på den måde, er den første reaktion ofte at slette alt og lukke computeren ned. Men her er det vigtigt, at gemme al kommunikation mellem dig og krænkeren, så du i forbindelse med en politianmeldelse kan dokumentere, at afpresningen har fundet sted. Materialet er også nødvendigt, hvis du får en advokat på sagen.

Gem ved at tage screenshots de steder, hvor afpresningen finder sted, og hvor der ligger billeder eller film af dig.

Hvis nogen kontakter eller truer dig, skal du gemme det. Det kan være med til at afsløre identiteten på krænkeren.

Afpresserens mål er at presse sit offer, til det bryder sammen. Du kan derfor ikke stole på, når han fortæller, at det stopper, hvis du adlyder hans nyeste krav om en video. Det bedste du kan gøre er derfor at ignorere krænkeren.

Adlyder du, samler han blot mere materiale sammen, som bruges til en ny afpresning af dig.

Du skal anmelde, hvis du udsættes for sextortion. Det kan du gøre på forskellige måder:

1. Henvend dig til din lokale politikreds ved at møde op personligt. Find information om Nordjyllands Politi her. Du kan også ringe 114.

Hvis du har indgivet en anmeldelse til politiet, og der efter tre måneder ikke er sket noget i din sag, skal du klage til politiet. Du kan klage over politiets sagsbehandling ved at sende en e-mail med din klage til din lokale politikreds.

2. Du kan også anmelde sextortion digitalt på politiets hjemmeside.

Det er meget vigtigt, at du anmelder afpresningen – selv hvis politiet svarer, at de ikke har ressourcer til at undersøge din anmeldelse nærmere. Anmeldelsen kan – uanset om der sker noget med det samme eller ej – bruges til at synliggøre omfanget af denne type sager og behovet for en målrettet indsats.

Deling på nettet kan gå ekstremt stærkt, men du kan gøre noget for at stoppe spredningen, hvis du reagerer hurtigt.

Tag straks kontakt til de hjemmesider og sociale medier, hvor indholdet er blevet delt, og bed dem om at fjerne billeder eller film.

På SletDet finder du slettevejledninger til, hvordan du kontakter de sociale medier.

Vær opmærksom på, at du skal give gode grunde til de sociale medier for at få noget slettet. Det kan for eksempel være, at det krænker dit privatliv, fordi en anden har oprettet en falsk profil med dit navn og billede, eller at det er imod det sociale medies egne regler om nøgenbilleder.

Hvis det sociale medie eller hjemmesiden ikke vil slette indholdet af dig, kan du indgive en anmeldelse til Datatilsynet, for ifølge persondataloven har du ret til at blive slettet. Det kan du se mere om her.

Det er vigtigt, at du ikke står alene, hvis du er udsat for sextortion. Også selvom du kan føle, at det er svært eller pinligt at tale med nogle om, at du har fået delt intimt indhold. Men det er det ikke. Du kan tale med enten en god ven, en lærer, studievejleder eller en anden voksen, du stoler på – fx dine forældre.

Når du har anmeldt sagen til politiet, kan du anmelde den til dit eller dine forældres forsikringsselskab, hvis du bor hjemme. I mange tilfælde kan forsikringen både hjælpe med retshjælpsdækning til en eventuel retssag, og med dækning af udgifter til en psykolog, hvis du får brug for det.

Dækker din forsikring ikke psykologhjælp, er der andre muligheder. Du kan fx få en henvisning fra din egen læge.

Grooming Grooming er et engelsk begreb, der beskriver processen, hvor en krænker opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå et seksuelt overgreb. Krænker har ofte over længere tid manipuleret og forført barnet med det formål at få offeret til at overskride sine grænser. Det kan både foregå online og ofline, men man ser i dag rigtig mange tilfælde af grooming på nettet. Kilde: Red Barnet VIS MERE

Er du blevet udsat for sextortion, eller kender du en, der er? Så hører vi meget gerne fra dig. Kontakt journalist, Tess, på tess.amelung@nordjyske.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt.