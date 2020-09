Guide til en helt særlig studiestart: Fem gode råd fra tutorer til studerende

AALBORG:Fælles morgenmad på Honnørkajen, kæmpe introfest i Gigantium og stort anlagte rusture.

Alle de store, traditionelle arrangementer, der plejer at være en fast del af studiestartsprogrammet på Aalborg Universitet, bliver ikke til noget i år.

Corona-studiestart på AAU På grund af smitterisikoen er første studiedag for Aalborg Universitets mange nye studerende anderledes, end den plejer. Morgenmaden på Honnørkajen er aflyst. Velkomsten i Aalborg Kongres & Kulturcenter er aflyst. Studiestartsfesten i Gigantium er aflyst. De studerende skal i stedet møde direkte ind på deres uddannelser i bestemte tidsrum. Her bliver velkomsttalerne vist på en skærm. Universitetet har i år valgt at forbyde alkohol til alle officielle arrangementer. VIS MERE

I det hele taget bliver studiestarten 2020 helt speciel. Coronarestriktionerne – og særligt afstandskravet på én meter – sætter en række begrænsninger for studielivet og især det sociale aspekt, der er en stor del af tilværelsen som studerende. For eksempel må de studerende kun være sammen 25-30 personer ad gangen, hvilket – sammen med afstandskravet – har umuliggjort eksempelvis de store rustursarrangementer.

Tirsdag tog Aalborg Universitet imod 4500 nye studerende. Heriblandt 200 på psykologistudiet, der - på grund af corona-restriktionerne - delte velkomsten op i to seancer. Foto: Torben Hansen

Men hvad kan man gøre for at pleje den sociale trivsel, når hele ryste sammen-perioden ikke bliver, som den plejer?

En del af ansvaret ligger naturligvis hos universitetets tutorer, men som studerende kan man også selv gøre noget for at sikre, at studiestarten bliver en succes, forklarer tutorkoordinator på psykologistudiet Rasmus Henriksen, der her – sammen med resten af tutorholdet – kommer med fem gode råd til de nye studerende.

TUTORERNE FRA PSYKOLOGI PÅ AAU Tutorgruppen på psykologistudiet på Aalborg Universitet vandt sidste år Dansk Magisterforenings pris for bedste rusforløb i Nordjylland. I 2017 gik samme foreningens landsdækkende pris - Tutorprisen - også til tutorerne fra Psykologi på AAU. VIS MERE

- Tag det roligt. Du er ikke alene, lyder rådet fra tutorkoordinator Rasmus Henriksen til de nye studerende. Foto: Torben Hansen

1: Hæng ud med klyngen

- Hæng ud med jeres faste klynge på 25-30 personer. Også uden for de officielle arrangementer. Universitetet tillader ikke arrangementer med alkohol, men i klyngerne må man jo gerne være sammen. Så hvis man har overskud til det: Tag på cafe, drik en øl, gør noget sammen med din klynge. Lav noget mad. Mød mennesker. Det er ikke sikkert, det er dem, I kommer til at hænge ud med resten af studietiden, men det er godt givet ud.

2: Brug tutorerne

- Brug jeres tutorer. Man kan spørge os om alt: Hvor kan jeg få en billig frokost? Hvad gør jeg med pensum? Hvad sker der, hvis jeg ikke læser op til forelæsninger? Jeres tutorer er inde i stoffet, og man skal ikke være bange for at spørge dem om alt mellem himmel og jord. Der er ikke nogen dumme spørgsmål.

Psykologistudiets tutorhold gjorde sit for at lette den spændte stemning på første skoledag. Foto: Torben Hansen

3: Find en fritidsinteresse

- Find en fritidsinteresse, hvis overskuddet er til det. Jeg er selv tilflytter, så jeg ved, hvordan det er at komme til en helt ny by – med et socialt fællesskab et helt andet sted – og der kan det være en god ide med en fritidsinteresse. Det giver et afbræk, og man finder ud af, at livet ikke kun handler om studiet. Der er også andre ting i livet, der er vigtige. Og hvis man ikke har det godt uden for studiet, har man det som regel heller ikke godt på studiet.

4: Stress ikke over at stresse

- Mange stresser over, at de fra dag 1 skal have styr på hele deres studieliv – både det sociale og det faglige. Der skal være styr på lejligheden, der skal være styr på pensum, der skal være styr på regninger. Men det kan altså tage flere år at finde sig til rette i ens tilværelse som studerende. Man skal ikke tro, at man bliver den perfekte studerende på én dag – for det gør man ikke. Og det gør de andre heller ikke. Så lad være med at stresse over at stresse, men tag det med ro. I skal nok nå at få styr på det hele.

5: Husk, at du ikke er alene

- Det lyder banalt, men det er vigtigt at sige, at man ikke må give op. Det er svært for alle at starte et nyt sted. Men med tiden skal det nok blive bedre. Der kommer med garanti mange af de her tvivlsspørgsmål: Falder jeg til? Er der nogen, der kan lide mig? Hvordan er det faglige niveau? Kan jeg overhovedet følge med? Det tænker alle, så tag det roligt. Du er ikke alene.