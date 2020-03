Guider og busser skal forhindre overfyldte tog: Sådan skal du gøre, hvis du skal med offentlig transport i Nordjylland

NORDJYLLAND:Er du en af dem, der tager bus eller tog i myldretiden, vil du fra onsdag morgen blive mødt af guider, der spørger, om du kan tage en bus i stedet for tog, om du kan tage en senere afgang, eller om der er andre måder, hvorpå du kan nå frem med bus eller tog.

Det er den direkte konsekvens af, at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag opfordrede til, at der skal være større afstand mellem passagererne i den kollektive trafik for at minimere riskoen for spredning af coronavirus.

- Vi kan ikke forhindre passagerer i at stige ind i toget eller bussen, men vi kan opfordre til, at alle tager et ansvar. Det ansvar kan man tage ved at vente til næste afgang eller måske tage en bus i stedet for, hvis toget eller bussen allerede er fyldt, siger Mette Henriksen, der er chef for kunder og salg hos Nordjyllands Trafikselskab (NT).

Chef for kunder og salg hos NT, Mette Henriksen, fortæller, at der onsdag vil være guider og ekstra busser, der skal give ekstra plads for de rejsende. Arkivfoto: Claus Søndberg

Indsætter busser

Det er specielt nogle af togafgangene i myldretiden og enkelte busafgange, hvor passagererne står tæt.

Det har ikke været muligt at indsætte ekstra tog, da alle tog kører i myldretiden, men det er lykkes at skaffe ekstra busser, som bliver sat ind fra onsdag morgen.

- Vi er lige nu ved at danne os et overblik over, hvilke ruter der er behov for at aflaste, og så vil vi indsætte ekstra busser. For togets vedkommende kan vi indsætte busser, der har forlænget rejsetid eller kører direkte uden ekstra stop, siger Mette Henriksen.

NT og Nordjyske Jernbaner vil allerede onsdag se på, hvordan trafikken glider og se, om man kan gøre andet.

- Vi kan ikke forhindre folk i at komme ind i bussen eller toget, men vi håber, at folk vil vise ansvar. Vi håber også, at folk vil overveje at møde tidligere eller senere på arbejde, hvis det er muligt, så myldretiden bliver spredt lidt ud, siger Mette Henriksen.