Gustav anbefaler: 5 arter du kan se på skattejagt i naturen

NORDJYLLAND:Fascinationen af naturen og arterne er stigende blandt danskere, en spækhugger i Limfjorden og tigerunger i Zoo trækker folk af huse. Men der er mange andre muligheder og lige nu indbyder fridage og stigende temperaturer til at hele familien opsøger de gratis fornøjelser, naturen byder på.

Naturnørden Gustav Urth fra Hjørring formidler sin begejstring for fugle, pattedyr, insekter og planter videre til børn, unge og voksne, i workshops og naturtrylleshows. Her giver han dig fem bud på arter, du kan opleve i den nordjyske natur - og du får tip og inspiration til andre oplevelser, der kan berige både børn og unge.

- Luk øjne og ører op og begiv dig på opdagelse - men prøv at falde i eet med naturen, i respekt for dyrene og deres levesteder, lyder Gustav Urths opfordring.

1. Isfugl - Danmarks juvel

Isfuglen er "kongen", mener Gustav Urth - den bør man se mindst en gang i sit liv. Foto: Gustav Urth

Isfuglen er en vidunderlig og næsten eksotisk oplevelse, med sine smukke, klare farver. For Gustav Urth er det kongen, Danmarks juvel.

- Man skal være skarp for at fange et glimt af den lynhurtige fugl, men så glemmer man det aldrig. Den lever af fisk og er at finde flere steder i Nordjylland langs søer, åer, vandløb, og større grøfter, hvor der er strøm og bevægelse i vandet og dermed mulighed for småfisk. Isfuglen kan f.eks. ses omkring Boller Sø ved Tårs, ved Uggerby Å eller i Østerådalen i Aalborg. Isfuglen lever, hvor der er vandløb med skrænter, hvor den kan grave en meter dyb hule ind i skrænten og bygge rede af bl.a. opgylpede fiskeben. Men gå stille, og lyt efter dens klare skrig.

Det skal du opleve På hjemmesiden 99arter.dk kan du læse om de 99 mest almindelige dyr, fugle, insekter og planter, som alle børn bør se, inden de bliver voksne - og voksne kan indhente det, de er gået glip af... Du kan downloade og printe plakater, der med tal og billeder viser de 99 arter - så er det bare at gå i gang med at finde dem og krydse af. Naturhistorisk Museum Aarhus står bag projektet.

Følg Gustav Urths side Naturtryl på Facebook, der er god inspiration til oplevelser i naturen lige nu.

På fuglestemmer.dk og på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside og YouTube-kanal kan du se fotos og høre en lang række fugles sang, kald og advarselsskrig - det gør det lettere at finde ud af, præcis hvilke fugle du støder på derud VIS MERE

2. Sæler ved Grenen

Gråsælen kan opleves på spidsen af Grenen i Skagen - det er Danmarks største rovdyr. Foto: Gustav Urth

Sælerne på spidsen af Grenen er en oplevelse. Man kan se både gråsæl og spættet sæl. Gråsælen er Danmarks største rovdyr og lidt sky, hannen kan veje op til 300 kilo. Gråsælen kommer ofte ind i havne og på kyststrækninger, hvor der er mange fisk. Den spættede sæl er ikke så sky, de ligger ofte i sandet på spidsen af Grenen.

Gråsælen kan kendes på den korte grålige pels med mørke pletter. Hannernes pels er mørkegrå med få lyse pletter, mens hunnernes oftest er lysegrå med mørke pletter. Efter en periode med tilbagegang er antallet af gråsæler i danske farvande steget de senere år.

De seneste uger er der også set flere flokke af spækhuggere ved Skagen.

Foto: Gustav Urth

3. Tornskade - vagtsom slagter

Stor Tornskade, med tilnavnet "den vagtsomme slagter", fanger firben og mus, som den spidder på tornebuske - det er muligt at se den i Lille Vildmose og Naturpark Thy. Foto: Morten Johansen

Den store tornskade, en hvid-grålig fugl med "banditmaske", kan bl.a. opleves i Lille Vildmose og i Naturpark Thy. Den yngler kun ganske få steder i Danmark, i hede og moseområder spredt i Jylland. Dens latinske navn er Lanius excubitor – den vagtsomme slagter. Den er ikke meget større end en solsort, og sidder ofte på lur i toppen af en busk, hvorfra den slår ned og tager firben, mus og andre smådyr med næbbet. Den hamstrer føde til dårlige tider ved at spidde byttet på tornene af rynket rose og havtorn, hvor de hænger til tørre, så fuglen senere kan hente sig et måltid.

4. Sortspætte - 20 hak i sec.

Sortspætte - kulsort og med en rød top - hannen har en lidt større rød kalot. Foto: Gustav Urth

Sortspætten er en af Gustav Urths yndlingsfugle, hannen har en rød kalot og hunnen en rød top. Det er verdens næststørste spætte og suverænt den største her i Europa. I Nordjylland kan den bl.a. opleves i skovområdet Skindbjerglund i Himmerland på kanten af Lindenborg Å , nær Rold. Den yngler også i Tofte Skov i Lille Vildmose, men i den lukkede del af mosen, hvor der ikke er offentlig adgang, for at beskytte arterne.

Sortspætten er på størrelse med en krage og kaldes både "den spillende krage" og "skovens tømrer". Den frembringer en intens trommesolo, når den med sine 20 hak i sekundet går løs på et træ, så spånerne flyver. Her i april er den i fuld gang med at hakke sit dybe redehul.

Skindbjerglund er en af de sjældne skove med meget gamle bøgetræer, som er sortspættens foretrukne. Hvis du ikke ligefrem opdager dens trommehvirvel, så lyt efter dens høje flugtkald, beskrevet som et højt "krryck krryck krryck", hannens sang ”kju-kju-kju-kju”, eller dens høje vemodige kald ”kjyyyyyyyy".

Sortspætten er - ligesom andre spætter - en nøgleart, dvs. den har betydning for andre arters overlevelse. Når sortspætten er færdig med at bruge sit redehul flytter spurveugle, egern, huldue og andre arter ind i hullerne.

5. Havørn - en flyvende dør!

Lille Vildmose er et af de steder i Danmark, hvor der er størst chance for at se den imponerende havørn - Danmarks største rovfugl, med et vingefang på over to meter. Foto: Gustav Urth

Lille Vildmose er et af de bedste steder at se de imponerende havørne, Danmarks absolut største rovfugl.

Havørnen er i kraftig fremgang, "den flyvende dør", som den bliver kaldt, med tanke på dens enorme vingefang på op til 244 cm. Havørnen er Danmarks absolut største rovfugl, større end den mere sjældne Kongeørn, som man også kan se i Lille Vildmose - der er 2-3 kongeørnepar.